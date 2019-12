Blick vom Jentower auf das vor vier Jahren eröffnete Gefahrenabwehrzentrum am Anger in Jena. Von dem roten Riegel aus werden in gut einem Jahr auch die Einsätze des Rettungsdienstes im Kreis Saalfeld-Rudolstadt koordiniert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das leise Sterben der Leitstelle Saalfeld

Es war einer der letzten Beschlüsse des alten Kreistages: Im Frühjahr diesen Jahres stimmte eine Mehrheit der Volksvertreter dafür, dass die Einsätze des Rettungsdienstes im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt künftig von Jena aus koordiniert werden. Der Saale-Orla-Kreis (SOK) hatte schon vorher seinen Rückzug aus der gemeinsamen Leitstelle in Saalfeld verkündet. Damit begann das leiste Sterben der Einrichtung am Eckardtsanger, das voraussichtlich in gut einem Jahr endet. Dann wird abgeschlossen.

Arbeitsfähigkeit soll bis zum letzten Tag gewährleistet bleiben „Für mich ist an dem Thema ein Haken dran“, sagt Landrat Marko Wolfram (SPD), der die Partner in Jena als „professionell aufgestellt und zuverlässig“ lobt. Er gehe davon, dass die Leitstelle in Saalfeld bis zum letzten Tag funktioniert. Etwaige Vakanzen bei den aktuell 16 Mitarbeitern würden mit kurzfristigen Verträgen überbrückt. Letzter Tag wird aus jetziger Sicht der 31. Dezember 2020 sein. So sehen es die im Sommer unterzeichneten Verträge vor. Dem SOK konnte es dabei gar nicht schnell genug gehen. Zum 30. Juni wird der Vertrag über die gemeinsame Betreibung der Leitstelle aufgehoben. Ab 1. Juli soll die Disposition von Notrufen für das Gebiet des SOK durch die Leitstelle Gera erfolgen. Schaffen die Geraer den Termin nicht, verlängert sich die Laufzeit des bisher gültigen Geschäftsbesorgungsvertrages um längstens sechs Monate. Drei Leistungspakete mit Jena vereinbart Saalfeld-Rudolstadt gibt sich für die Migration der Daten und die Abstimmung mit Jena ein halbes Jahr länger. Die im Juli unterzeichnete Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Jena enthält drei Leistungspakete: Notrufannahme und Disposition des Rettungsdienstes, Notrufannahme und Disposition des Brand- und Katastrophenschutzes sowie die allgemeine Hilfeleistung und schließlich weitere Dienstleistungen wie die Alarmierung von Bereitschaftsdiensten. Die erforderlichen Investitionen zur Zusammenlegung der Leitstellen werden vom Land mit 70 Prozent gefördert. „Das bedeutet für uns noch einmal geringere Kosten als geplant“, so Wolfram. Zur Vorbereitung des Einlesens der Daten wurde ein Projektteam aus allen beteiligten Behörden gebildet. Dort wird beispielsweise über das Übermitteln der Geodaten, der Kontaktdaten der Rettungs- und Feuerwachen, aber auch das Harmonisieren und Optimieren der Alarm- und Ausrückeordnungen geredet. Zur Kommunikation untereinander wird vorerst das bisherige Gleichwellenfunknetz weiter genutzt. Als Sternpunkt für den Funkverkehr agiert die Antennenanlage auf dem Kulm, außerdem wird eine weitere Relaisstelle aus dem Altbestand der Polizei bei Weira ertüchtigt. Rettungsdienst nutzt jetzt ausschließlich Digitalfunk Parallel zu diesen Umstellungen wird der Digitalfunk eingeführt, den seit Anfang dieses Monats der gesamte Rettungsdienst des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt nutzt. Für die Feuerwehren gilt dies, soweit die Fahrzeuge bereits damit ausgerüstet sind. Spätestens im nächsten Jahr soll das für alle der Fall sein. Ertüchtigt werden damit auch die Feuerwehreinsatzzentralen und die Fernmeldezentrale des Katastrophenschutzstabes. Gearbeitet wird zudem an einem thüringenweiten Alarmierungssystem, welches die bisherige analoge Alarmierung ablösen soll. Bezüglich der Mitarbeiter der Leitstelle Saalfeld, denen von den Landräten eine Jobgarantie gegeben wurde, geht Wolfram davon aus, dass die meisten nach Jena oder Gera wechseln. Während man mit Jena einen Personalübergang vereinbart hat, will Gera die Stellen ausschreiben. Auch ein Teil der Technik soll weiterverwendet werden. Das Gefahrenabwehrzentrum Jena (gern als Info-Kasten) Die künftig auch für Saalfeld-Rudolstadt zuständige Leitstelle befindet sich im Gefahrenabwehrzentrum Jena, das im Dezember 2015 eröffnet wurde. Es entstand zwischen der Landespolizeiinspektion und einer ehemaligen Schule auf einer früheren Einzelhandelsfläche. In dem roten Riegel am Anger befinden sich neben der Leitstelle verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung, die Berufsfeuerwehr Jena, die Freiwillige Feuerwehr Mitte und der Rettungsdienst. Mit einer Investition von rund 23 Millionen Euro entstanden beispielsweise eine Fahrzeughalle über zwei Etagen und darüber befindliche Sanitär-, Aufenthalts- und Ruheräume für die rund um die Uhr im Dienst befindlichen Retter.