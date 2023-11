Diese Stars kommen in der Adventszeit ins Städtedreieck

Saalfeld/Rudolstadt/Bad Blankenburg Große Namen im Dezember auf den großen Bühnen in Saalfeld und Bad Blankenburg - so sieht es mit Karten aus

Auf einige Stars können sich Musikfreunde in den nächsten Wochen im Städtedreieck freuen. Vor allem die Veranstaltungshäuser in Saalfeld und Bad Blankenburg holen große Namen auf die Bühne.

Den Anfang macht am Freitag, dem 1. Dezember, Karat im Kultur- und Tagungszentrum Meininger Hof. Die Band hat mit Claudius Dreilich als neuem Frontmann nichts von ihrer Faszination verloren. Wer sich spontan für einen Besuch entscheiden will, kommt allerdings ein bisschen spät: "Das Konzert ist seit einigen Wochen ausverkauft", sagte eine Mitarbeiterin des Kulturbetriebes der Kreisstadt.

Zwei Konzerte in vier Tagen in der Fröbelstadt

In Bad Blankenburg hat man diese Probleme derzeit nicht. Sowohl für "Der Traumzauberbaum und Josefine, die Weihnachtsmaus", das Familien-Musical von Monika Ehrhardt und Reinhard Lakomy am 6. Dezember, als auch für "Weihnachten mit unseren Stars" drei Tage später gibt es noch Karten. An dem 9. Dezember präsentiert Maximilian Arland in der Stadthalle der Fröbelstadt u.a. Hein Simons und Francine Jordi.

Eine Legende der DDR-Schlagermusik kommt schließlich am Donnerstag, dem 14. Dezember, nach Saalfeld. Drei Tage nach seinem 81. Geburtstag ist Frank Schöbel mit dem Programm "Weihnachten in Familie" im Meininger Hof zu Gast. Die Platte, die er 1985 mit Aurora Lacasa und den gemeinsamen Töchtern aufnahm, ist die meistverkaufte LP der DDR. Für dieses Konzert gibt es noch Karten im Vorverkauf.