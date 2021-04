Erinnerung an Opfer der Bombardierung Saalfelds

Saalfeld. Bei dem Luftangriff am 9. April 1945 starben mindestens 208 Menschen.

Die Bombardierung Saalfelds im Zweiten Weltkrieg jährte sich am Freitag zum 76. Mal. Zum Gedenken an die Opfer wurde ein Blumengebinde an der Gedenktafel am Saaltor angebracht.

Am 9. April 1945 wurde Saalfeld zehn Stunden aus der Luft bombardiert. Es war der bis dahin größte Angriff alliierter Bomberverbände, bei dem um die 1000 Bomben abgeworfen wurden. Hauptangriffsziel war der Bahnhof als wichtiger Verkehrsknotenpunkt.

Zudem wurden mehrere Fabrikanlagen in der heutigen Kulmbacher Straße und der Kulmstraße zerstört. Hinzu kamen viele Wohngebäude im Bahnhofsbereich sowie im Stadtzentrum.

Der Luftangriff forderte mindestens 208 Menschenleben.