Flüchtlinge planen Demo in Saalfeld

Flüchtlinge aus der Region wollen am Donnerstag, 19. November, in Saalfeld gegen Abschiebung und Diskriminierung sowie für bessere Unterbringung demonstrieren. Treffpunkt soll um 10 Uhr an der Bushaltestelle am Promenadenweg sein.

Initiator ist die „Refugee Black Box Community“ in Rudolstadt. Dort hatte es Ende Oktober eine Zusammenkunft von Flüchtlingen gegeben, in der „die zunehmend schwierige und kritische Lage von Asylbewerbern in Thüringen“ diskutiert wurde, wie es im Aufruf zu der Demonstration heißt.

In Rudolstadt sei die Wohnsituation nach wie vor beklagenswert trotz all der eindringlichen Bitten gegenüber den Behörden, die Lebensbedingungen der Flüchtlinge in der Stadt zu verbessern. So müsse beispielsweise eine vierköpfige Familie in einem Zimmer leben. Es sei offensichtlich, dass jedes Familienmitglied angesichts der fehlenden Privatsphäre psychisch negativ beeinträchtigt wird.

Kritik gibt es auch an den Gerichten. So habe in den drei Jahren, seit man in Rudolstadt lebe, trotz der Menschenrechtsverletzungen im Herkunftsland kein einziger Asylbewerber aus Nigeria vor dem Gericht in Gera eine Anerkennung des Rechtes auf Asyl erhalten.