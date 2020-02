Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

German Medical Award für Schmiedefelder Gesundheitsberater

Thomas Kretschmer, Berater im Gesundheitszentrum der Morassina-Heilgrotten in Schmiedefeld, hat nach 2017 zum zweiten Mal die Nominierung für den German Medical Award im Fachgebiet „Medical Innovation – Produkte“ erhalten. Mit dem German Medical Award zeichnete der gleichnamigen Club 2019 zum dritten Mal Kliniken und niedergelassene Ärzte, Wissenschaftler sowie Unternehmen der Gesundheitsbranche für innovative Dienstleistungen, Lösungen und Produkte, besonderes Engagement und eine fortschrittliche Patientenversorgung aus.

Bei Thomas Kretschmer kann man sich in der Morassina über Begleittherapien informieren. Im Programm seiner Gesundheitsberatung finden sich Anschlusstherapien wie Zell-Aktivmessungen, Stressmessungen oder Bio-Photonentherapien, aber auch Biomechanische Stimulation (BMS).

BMS ist eine Behandlung zur Intensivierung der Körperfunktionen im Zeitraffertempo, bei dem weder Reizstrom noch chemische Substanzen Anwendung finden. Die Besonderheit liege, so Kretschmar, darin, dass die Behandlung gleichzeitig mechanisch und technisch erfolge. Neben dem verringerten Zeitaufwand ließe sich auch die Effektivität der Wirkungsweise erhöhen. Einen weiteren Vorteil sieht er darin, dass alle Systeme auch einzeln Anwendung finden könnten.

„BMS wirkt sowohl entspannend wie Stress abbauend und kann dazu die Durchblutung und den Lymphfluss anregen“, sagt er und das finde in vielen Bereichen Anwendung. So beispielsweise in der therapeutischen Anwendung, in allen medizinischen Bereichen von Allgemeinmedizin über Sport, Innere Medizin, Neurologie bis HNO, Zahnheilkunde, Logopädie, Naturheilkunde und Kosmetik, um nur einige zu nennen. Durch rein mechanische Schwingungen in den angepassten Frequenzen von 15 bis 40 Hertz im Unterschied zu den bisherigen Vibrationsmassagen (50 bis 100 Hertz) wirke BMS auf das menschliche Gewebe.

Vor fast drei Jahrzehnten Neuorientierung nach Bandscheibenvorfall

Bis 1992 war der Gesundheitsberater aus Neuenbau (Landkreis Sonneberg) Leistungssportler. Wegen eines schweren Bandscheibenvorfalls musste er den Sport aufgeben. Das führte ihn dazu, eine Ausbildung zum Gesundheitsberater und Bewegungstherapeuten 1993 zu beginnen. Es folgte ein Heilpraktikerstudium und eine Ausbildung zum Schlafberater mit Aufenthalt in Österreich, Tschechien und Litauen.

Das Thema „Gesunder Schlaf und Frequenzmedizin“ wurde immer mehr zum Thema. „2005 haben wir das erste Ganzkörper-Therapie- und Schlafsystem nach eigener Entwicklung und Programmierung auf den Markt gebracht“, so der Gesundheitsexperte. Seitdem werden von ihm für Therapeuten, Fachanwender, Ärzte, Kliniken, den Leistungs- und Rehasport sowie für Privatanwender seine Systeme entwickelt und gebaut. Sie finden regelmäßige Anwendung in verschiedenen Praxen, Kliniken, Gesundheitszentren, bei Therapeuten, im Amateur- und Leistungssport, zur Regenerationsunterstützung, zur Lockerung, Entspannung aber auch zu verschiedenen Aufbautherapien.

Auch Ärzte sind von den Methoden Kretschmers begeistert

Frequenzmedizin sei, so ist Kretschmar überzeugt, eine viel versprechende Technologie, die eine Vielzahl von wegweisenden Heilmethoden umfasst. Beratungen und Behandlungen des ehemaligen Leistungssportlers Kretschmar unterzogen sich auch bereits zahlreiche namhafte Patienten, so der Marathonläufer Steffen Klitschka aus Neuenbau, Peter Svetits (ehemaliger österreichischer Fußball-Nationalspieler und Trainer) oder Ana Schrödinger (vierfache Weltmeisterin im Einradfahren).

Aber auch Ärzte sind von den Methoden Kretschmers begeistert. Dr. Christian Atzmüller aus Österreich (Humanbiologe, Trainer für Tischtennis, Fußball und Fitness) und sportwissenschaftlicher Leiter mehrerer Nationalmannschaften (mehrfacher Welt- und Europameister) empfiehlt das Anwendungsverfahren.