Viele Eltern und die Mitarbeiter des Awo-Kindergartens „Blumenwiese" in Gräfenthal sprechen sich für die Schaffung einer Tempo-30-Zone oder eines Zebrastreifens vorm Haus aus. Im Bild: Die Erzieherinnen Anja Kästner, Leiterin Tatjana Trube, Stefanie Ciupa und Sabine Rabe.

Gräfenthal. Eltern, Förderverein und Erzieher wollen Sicherheit vorm Gräfenthaler Kindergarten, doch der Kreis sieht keine Notwendigkeit. Aufgeben will man nicht.

Gräfenthaler halten an Tempo 30 oder Zebrastreifen fest

Eltern, Erzieher und Stadtrat lassen in Sachen Verkehrssicherheit vorm Kindergarten „Blumenwiese“ in Gräfenthal nicht locker. Seit einigen Jahren fordern sie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h oder einen Zebrastreifen, um die Ankommens- und Abholsituation für die Kinder sicherer zu machen (wir berichteten). Zuletzt lehnte das Straßenverkehrsamt des Landkreises im Oktober dieses Ansinnen ab. Durch den eigenen Parkplatz auf dem Gelände und ausreichend große Gehwege beiderseits der Oberen Coburger Straße sei eine entsprechende Verlangsamung des fließenden Verkehrs an der Landesstraße nicht erforderlich.