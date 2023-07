Grundsteuer-Erklärung für Saalfeld-Rudolstadt: 87 Prozent sind eingegangen

Pößneck. Finanzministerin besucht Finanzamt Pößneck und appelliert: Schätzung kann auch zu Ungunsten des Steuerpflichtigen ausfallen

Am Dienstag hat Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) das Finanzamt in Pößneck besucht und mit den Mitarbeitern vor Ort ein Jahr nach dem Annahmestart der Grundsteuererklärungen durch die Finanzämter Bilanz zur Umsetzung der Grundsteuerreform gezogen. „Die Arbeiten zur Feststellung der Grundsteuerwerte laufen gut. In Pößneck konnten rund 45 Prozent aller zu veranlagenden Grundsteuererklärungen bearbeitet werden. Ich bin optimistisch, dass wir es schaffen, die nötigen Grundsteuerdaten rechtzeitig an die Städte und Gemeinden zu übermitteln und den Kommunen damit eine wichtige Basis zur Bestimmung der Hebesätze zu geben“, sagt Taubert.

Im Finanzamt Pößneck, das auch für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zuständig ist, sind insgesamt 112.850 Erklärungen zur Feststellung des Grundsteuerwertes eingegangen. Insgesamt muss das Finanzamt 128.855 Fälle zur Grundsteuer bearbeiten. Demnach sind 87,6 Prozent der Erklärungen inzwischen eingegangen. Die Grundsteuer-Hotline im Finanzamt Pößneck ist unter 0361 - 573624 780 immer noch erreichbar.

Thüringenweit sind bisher 1.096.042 von insgesamt zu bearbeitenden 1,25 Millionen Grundsteuererklärungen eingegangen. Sie wurden zu über 83 Prozent über das Onlineportal „Mein Elster“ eingereicht. „Erklärungspflichtige, die ihre Grundsteuererklärung noch nicht beim zuständigen Finanzamt eingereicht haben, sollten das schnellstmöglich nachholen, bevor die Besteuerungsgrundlagen geschätzt werden“, so die Finanzministerin.

Denn eine Schätzung kann auch zu Ungunsten des Steuerpflichtigen ausfallen, weil das Finanzamt nicht alle notwendigen Daten kennt, so etwa Wohnfläche, Baujahr oder die Anzahl der Garagen.