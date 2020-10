Heute noch mal ins Fitnessstudio und in die Sauna, am Sonnabend zur Märchenpremiere ins Theater und den Sonntagsbraten in der Dorfgaststätte genießen, die man gemeinsam mit 500 anderen Leuten für einen Geheimtipp hält. Das war es dann aber auch.

Vor uns liegen bewegungsarme, kulturlose und kontaktgeminderte Wochen, wenn nicht gar Monate – mithin eine ziemlich triste Zeit mit ziemlich vielen, die ziemlich viel zu verlieren haben. Und einigen Gewinnern, zu denen schon seit Beginn der Pandemie im März unter anderem der Fahrradhandel, Paketzusteller, Netflix sowie die Hersteller von Alkohol und Lipidsenkern gehören. Zum Beispiel. Ob der Lockdown, der nicht Lockdown heißen darf, tatsächlich in der beschlossenen Form nötig ist, kann ich im Gegensatz zu vielen Experten an den Computertastaturen nicht beurteilen. Wahrscheinlich sind wir erst in ein paar Wochen schlauer. Falls wir am Leben bleiben. Schönes Wochenende!