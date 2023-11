Uwe Steimle, Kabarettist und Schauspieler, sollte am Samstagabend in der Stadthalle Bad Blankenburg auftreten. Doch daraus wird nichts.

Kurzfristig abgesagt: Steimle-Auftritt in Bad Blankenburg fällt aus

Bad Blankenburg Schauspieler und Kabarettist kommt am Sonnabend nicht in die Stadthalle - was der Grund ist und wann die Veranstaltung nachgeholt wird

Umsonst haben sich ein paar hundert Fans des sächsischen Comedians, Kabarettisten und Schauspielers Uwe Steimle auf dessen Auftritt am Samstagabend in der Stadthalle Bad Blankenburg gefreut. "Leider wurde die Veranstaltung mit Uwe Steimle heute abgesagt. Herr Steimle ist leider erkrankt. Es wird einen Ersatztermin geben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit", teilte die Stadthalle am Mittag mit.

Auf der Homepage des Veranstaltungshauses steht inzwischen der 16. Februar 2024 als Ersatztermin. Angekündigt war das Programm "Mit Geduld und Spucke".