Saalfeld. Am Dienstagnachmittag beobachtete eine Ladendetektivin in Saalfeld einen jungen Mann, der Ware einsteckte. Sie sprach ihn an, doch er konnte fliehen.

Ladendieb schlägt um sich und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

In einem Einkaufsmarkt in der Straße Am Spielborn in Saalfeld hatte es am Dienstagnachmittag eine Auseinandersetzung zwischen einer Angestellten und einem mutmaßlichen Ladendieb gegeben.

Ein junger Mann soll im Supermarkt Ware eingesteckt haben und ohne diese zu zahlen den Kassenbereich passiert haben.

Die aufmerksam gewordene Ladendetektivin habe laut Polizeiangaben den jungen Mann daraufhin angesprochen und aufgefordert, ihr ins Büro zu folgen.

Tatverdächtiger mit Fingerverband

Dem kam er aber nicht nach, er riss sich los und schlug um sich. Dabei wurde aber niemand verletzt.

Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Johannes-Kepler-Straße. Auffällig bei dem jungen Mann, der auf 18-Jahre geschätzt wurde, war sein Fingerverband an der rechten Hand.

Ansonsten wurde er als schlank beschrieben und hatte eine karierte Jacke an. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und nimmt Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen in der Kripo Saalfeld unter Tel. 03672/417-1464 entgegen.

