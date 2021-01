Meine Saalfelder Toten

Als Journalist über einen Menschen zu schreiben ist eine Herausforderung. Für beide. Du triffst ihn, Du sprichst mit ihm, eine Stunde, manchmal zwei. Beide hoffen, dass die Begegnung einen Text ermöglicht, der das Wesen trifft, der Bestand hat. Das Gespräch muss intensiv sein, oft entsteht Sympathie, die anhält. Eines Tages aber schlägst du die Zeitung auf und liest erneut von dem Porträtierten. Du liest, dass er gestorben ist. 2020 war das häufig der Fall, zurück bleibt Traurigkeit und Erinnerung.

Saalfelds vielleicht hochrangigster Künstler: Kristian Körting

Kristian Körting zum Beispiel. Meine spontane, unverbildete Reaktion auf seinen Tod hätte er vielleicht gut gefunden: „Ach, Scheiße…!“ Körting war ein Universalgenie, dabei komplett erdverbunden. Saalfelds vielleicht hochrangigster Künstler ließ den Künstler niemals raushängen. Er war ja auch ein Blues-Musiker, ein Jazzer, ein Rocker. Meine Körting-Erinnerung führt in einen mäßig beheizten, halbmaroden Anbausaal einer Kneipe, wo er mit seiner Band probt.

Alte Herren, junggeblieben, die die guten alten Sachen spielen. An der Wand hängt das Aktbild einer Schönen, auch Springsteens berühmtes „Born to run“-Cover und ein Stones-Plakat, der Kneiper bringt den Jungs schaumspritzende goldene Biergläser auf dem Tablett. Ein Satz Körtings brennt sich mir ein: „In unserem Alter“, sagt er, „gibt es nur noch die Gegenwart“.

„Ältester DJ Deutschlands“: Rudi Reißmann

Bleiben wir bei der Musik. Schon 2017 hieß es auf Facebook erstaunt: „Was, der lebt noch?“ Damals legte DJ „Rudi“ Reißmann noch auf, was ihm den Titel „Ältester DJ Deutschlands“ einbrachte. In der Jugend hatte er Ideale, die sich am realsozialistischen Alltag abschliffen wie Fingernägel an der Schultafel. Viele in der Saalfelder Region verdanken Rudi Reißmann eine gelungene Jugend. Mein Rudi-Reißmann-Moment führt in den Kulturpalast in Unterwellenborn.

Rudi legt auf, wippt dabei nach den Takten seiner Musik, er schmunzelt sein unvergessliches Schmunzeln – und nimmt aus zwei Flaschen jeweils einen kräftigen Schluck. Die eine ist eine giftgrüne Buddel Pfeffi-Likör, die andere uringelbe Fanta. Das geht so bis beide Flaschen leer sind. Uns Mineralwasser-Junkies hätte diese Kombi die Nacht nicht überstehen lassen. Rudi wankte nicht einmal. Menschen wie Rudi waren einfach noch aus einem anderen Holz!



Eine gemeinsame Basis bleibt: Manuela Faber

Wenn Du gesellschaftliche Verantwortung trägst, dann stehst du irgendwann in der Zeitung. Und nicht jeder Satz dort gefällt dir. Das kann in guten demokratischen Verhältnissen auch gar nicht anders sein. Aber in guten demokratischen Verhältnissen ist das Tischtuch auch nie ganz durch, eine gemeinsame Basis bleibt.

Manuela Faber war gerade Geschäftsführerin der Thüringen-Kliniken geworden, da kam sie eines Abends, es war schon dunkel, spontan auf mich zu. Ich stand an der Eisbahn auf dem Saalfelder Markt, sie war plötzlich neben mir und rief strahlend: „Auf gute Zusammenarbeit!“. Das Eis war gebrochen und da war es, das Saalfeld-Gefühl: Man streitet sich zwar um öffentliche Angelegenheiten wie die Kesselflicker, doch die persönliche Ebene wird nicht in Mitleidenschaft gezogen. Ihr Wunsch ging aus meiner Sicht in Erfüllung, ich erinnere mich an ein von ihr professionell organisiertes und souverän durchgezogenes Interview mit Chefärzten zum Anbeginn der Corona-Pandemie.

Wie von Hollywood gecastet: Helmut Färber



Ich weiß nichts über Bergbau. Aber das weiß ich, dank Helmut Färber aus Lehesten: „Nenne einen Hunt niemals Lore!“ Soll heißen, die kleinen Schienen-Wägelchen, auf denen Erz oder Schiefer, wie in Färbers Fall, abgefahren werden, heißen „Hunt“ oder auch „Hund“. Färber war ein Bergmanns-Typ wie von Hollywood gecastet. Schwielige Hände, Kraft strotzend noch im Alter, feste Stimme, feste Prinzipien. Färber konnte anpacken. Und er konnte vom Bergbau erzählen wie kein zweiter. Mein Färber-Moment führt zu einem Sonnenstahl, der durch die milchigen Fenster einer kleinen Halle direkt auf Färber fällt. Sein Blaumann leuchtet auf, er steht auf der Betonabdeckung eines geschlossenen Schachtes. Unter ihm geht es viele Meter hinab in den Berg. Da, unter dem Beton, unter Färber, geht es hinab in die große Vergangenheit. Würde der Schacht wieder geöffnet, so versichern es Färbers Augen, er wäre der erste, der einfahren würde. Glück auf Helmut Färber!

Saalfeld hätte weiter einen wie ihn gebraucht: Gerhard Meyer

Nachdem er in den Ruhestand gegangen war, haben sie sein Gehalt eingespart. Damit es der Kultur „direkt“ zur Verfügung steht... Über Gerhard Meyers Gesicht huscht ein Schatten, er atmet tief durch. Saalfelds letzter Kulturdezernent hätte sich einen Nachfolger gewünscht. Saalfeld hätte weiterhin einen – oder eine! - wie Gerhard Meyer gebraucht.

Kultur, ein Kostenfaktor, eine Geldsache. Schon diesem Gedanken hätte Meyer widersprochen. Kultur ist eine Frage der Organisation, Kultur ist eine Sichtweise, Kultur ist eine Frage der Worte und damit des Denkens. Es muss jemanden geben, der Einspruch erhebt, einen Anwalt des Schönen zum Beispiel! Hat es ihn getröstet, dass er in Wahrheit keinen Nachfolger hatte, weil sich eine Person seines Formats am Saalfelder Horizont einfach nirgends zeigte? Kein bisschen. Mein Meyer-Moment ist dieser: Er zeigt mir Fotos seiner vielen Bilder, die er gemalt hat. Bei nicht wenigen dachte ich: Mensch Meyer, das hat was!

Nachruf auf einen Allroundkünstler: Saalfelder Künstler Kristian Körting ist tot

Stadträte gedenken Saalfelds früheren Kulturdezernenten

Vermisste Saalfelder Klinik-Chefin starb wohl erst am Wochenende

Lehestens Ex-Bürgermeister Helmut Färber verstorben

Saalfelder DR Rudi Reißmann: Da werden Erinnerungen wach