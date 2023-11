Moderne Technik in Saalfelder Inklusionsbetrieb

Saalfeld. Bei Decolor 24 arbeiten Langzeitarbeitslose und Menschen mit Beeinträchtigung. Eine neue Anschaffung entfernt jetzt Lacke restlos von Metall. Wo die Technik überall zum Einsatz kommt.

Oldtimerteile restaurieren, Stahlfelgen, Bohrfutter und Werkzeuge reinigen: Der Inklusionsbetrieb Decolor 24 in Saalfeld hat sein Angebot erweitert. Laut einer Pressemitteilung wurde im Spätsommer ein Lasergerät gekauft und die Mitarbeiter jetzt an ihm geschult. Die Firma Decolor 24 gGmbH ist ein Inklusionsbetrieb nach § 215 SGB IX und eine Tochter der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein GmbH. Sie wurde 2007 gegründet.

Die Probleme mit Flugrost sind beseitigt

Andreas Eberlein, Technischer Leiter bei Decolor 24, erklärte, weshalb in das Lasergerät investiert wurde. „Beim Entfernen des Lackes der Farbgestelle für die Autoindustrie, unserem Hauptgeschäft, entsteht hin und wieder Flugrost. Wir haben nach einer Lösung gesucht, die Gestelle reinigen zu können und kamen so auf die Möglichkeit, das mit Laser zu bewerkstelligen. Die Anlage wird jetzt zum Säubern der Lackgestelle verwendet und kann abseits dessen für vieles weitere eingesetzt werden. Der Laserstrahl erhitzt das Oxid, sodass es in Gase verdampft und keinerlei Rückstände mehr an den Stellen bleiben, wo er eingesetzt wird.“

Ob Kotflügel oder Motorhauben, sämtliche Teile können am Standort in Saalfeld entlackt, entrostet und anschließend mit neuem Lack versehen werden. Von der neuen Anschaffung und deren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten verspricht sich Eberlein, dass der Kundenstamm schnell wächst. Zudem dankt Mario Bartholomaeus, Geschäftsführer der Decolor 24, dem Integrationsamt Thüringen und der Firma Protec Service Sonneberg, die bei der aufwendigen Beschaffung des Lasergerätes dem Inklusionsbetrieb unter die Arme griffen.

Mittlerweile arbeiten bei Decolor 24 rund 30 Menschen und mehr als die Hälfte von ihnen mit Beeinträchtigung. Die Arbeit wird je nach Auftragslage in zwei, manchmal sogar drei Schichten erledigt. Das Ziel des Saalfelder Inklusionsbetriebes sei es, Langzeitarbeitslosen sowie beeinträchtigten Menschen die Chance zu geben, sich auf dem ersten Arbeitsmarkt zu etablieren.