Netzwerker in Saalfeld-Rudolstadt stellen die Weichen für 2023

Saalfeld Vorbeugen im Fokus - Bilanz für das aktuelle Jahr und ein ambitioniertes Arbeitsprogramm für das kommende

Eine Vielzahl engagierter Akteure leisten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wertvolle Arbeit in den zwei Netzwerken zur Suchtprävention und Gesundheitsförderung. Die Mitglieder beider Netzwerke trafen sich laut einer Mitteilung des Landratsamtes kurz vor Weihnachten, um die Weichen für 2023 zu stellen.

„Sucht kann uns im Alltag überall begegnen. Diesem Thema können wir uns nur gemeinsam und mit nachhaltigen Angeboten und Maßnahmen stellen“, so die Koordinatorin für Suchtprävention im Landkreis, Tatjana Kaulfuss. Im Mittelpunkt des zusammen mit Sozialarbeiter Sören Seefeldt organisierten Treffens des „Netzwerks Suchtprävention“ stand die Arbeit an einem Präventionskatalog im Landkreis. Dabei soll ein transparenter und öffentlich zugänglicher Angebotskatalog geschaffen werden, der einen guten Überblick abbildet und bei Bedarfen Unterstützungsangebote bietet.

Für 2023 hat man Maßnahmen für einen besseren Umgang mit gefährdeten Jugendlichen an den Schulen vorgesehen. Kinder aus suchtbelasteten Familien sollen aktiver unterstützt werden und die präventive Arbeit soll bereits im Kindergarten gestartet werden.

Alkoholkonsum oft schon im Alter von 13 bis 15 Jahren

Kritisch wird die kommende Cannabis-Legalisierung betrachtet. Der Übergang zwischen illegal und legal müsse für junge Menschen verständlicher sein. Dazu gehöre, die präventive Arbeit durch den Ausbau sozialer Kompetenzen zu verstärken.

Der Einfluss der Corona-Pandemie auf den Drogenkonsum junger Menschen begleitete das Netzwerk ganzjährig. Ziel war auch die Reaktivierung von präventiven Strukturen aus der Zeit vor der Pandemie. „Unsere jungen Menschen stehen vor Herausforderungen, denen sie nicht immer mit der nötigen Resilienz und Belastbarkeit begegnen können“, so ein Fazit der Teilnehmer. Junge Menschen brauchen niedrigschwellige Angebote, die sie erreichen und die Halt und Schutz bieten. Und sie brauchen Widerstandskraft gegen den Anreiz, legale und illegale Drogen oder Alkohol zu konsumieren. Denn Alkohol wird nach Rückmeldung der Kliniken von vielen jungen Menschen im Alter von 13 bis 15 Jahre konsumiert.

Auch das Netzwerk „Prävention und Gesundheitsförderung“, dem mittlerweile über 50 Netzwerkpartner angehören, zog Bilanz. Chefarzt Thomas Sobanski von den Thüringen-Kliniken gab einen Jahresrückblick über die Arbeitsschwerpunkte des Zentrums für Seelische Gesundheit. Die selbstorganisierten Arbeitsgruppen des Netzwerkes, AG Kinder und Jugendliche, AG Erwachsene, AG Senioren und AG Altersunspezifisch, referierten ihre bisherigen Ergebnisse. „Ich freue mich, dass die Arbeitsgruppen des Netzwerkes Prävention und Gesundheitsförderung bereits an interessanten Themen arbeiten“, ergänzte Gesundheitsmanagerin Anna Dawedeit vom Landratsamt.

Wegweiser für Sucht und psychische Erkrankungen geplant

Im Podiumsgespräch diskutierten Constanze Planert und Carolin Voigt von der AGETHUR – der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Thüringen e.V. - und Zsuzsanna Majzik von der matrix GmbH zusammen mit Anna Dawedeit Fördermöglichkeiten im Rahmen der kommunalen Gesundheitsförderung.

Umfangreich sind die Jahresziele 2023. Dazu gehört ein Vortrag beim Kongress Armut und Gesundheit zum Thema „Netzwerkaufbau von Beginn an – Gemeinsam wirklich etwas bewegen“. Beteiligen will sich das Netzwerk an den Thüringer Präventionstagen, bei denen das Projekt „Kommunaler Strukturaufbau“ vorgestellt wird, das seinen Fokus auf psychische Gesundheit und die Selbsthilfe legt. Schließlich soll die Vernetzung weiter optimiert werden und in Kooperation mit der Koordinatorin für Suchtprävention soll ein Wegweiser für Sucht und psychische Erkrankungen erstellt werden.