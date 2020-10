Neuer Bildband über Saalfelder Vereine aus 100 Jahren

Glückliche Menschen aus zehn Jahrzehnten, die gemeinsam Zeit verbringen: im Chor, im Schützenverein oder beim Kegeln; das vor allem zeigt der neue Bildband mit dem Titel „Vereine in Saalfeld - 100 Jahre in Bildern“, der jetzt im Sutton Verlag erschienen ist. Museumsmitarbeiterin Claudia Streitberger hat dafür 160 bisher unveröffentlichte Fotografien zusammengestellt.

„Das städtische Leben in Saalfeld war und ist geprägt von einer facettenreichen Vereinskultur“, heißt es in der Begleitinformation des Verlages. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts schlossen sich immer mehr Saalfelder in kulturellen, karitativen, politischen und sportlichen Clubs und Gesellschaften zusammen, bis schließlich um 1945 mit rund 300 Vereinen ein Höchststand erreicht war.

Bilder und Zeitdokumente aus verschiedenen Beständen

Claudia Streitberger, Autorin zahlreicher beliebter Publikationen zur Saalfelder Stadtgeschichte, präsentiert neben den Bildern auch Zeitdokumente aus den Beständen des Stadtmuseums und privaten Sammlungen. Die Bilder vermitteln einen Eindruck von der überwältigenden Vielfalt der Vereine, in denen die Saalfelder zusammenfanden, um schöne Stunden zu verbringen, gemeinsame Interessen zu artikulieren, ihre Mitbürger durch Sport, Gesang und Kunstgenuss zu erfreuen oder den Schwächeren zur Seite zu stehen.

Autorin ist profunde Kennerin der Geschichte Saalfelds

Das 128 Seiten starke Buch, das in gebundener Ausgabe 19,99 Euro kostet, bietet einen Streifzug durch 100 Jahre Saalfelder Vereinsgeschichte, vom Anglersportverein bis zum Zither-Club: „ein Muss für alle Freunde der Stadt“, so der Verlag. Erinnert wird an die Blütezeit der Vereine um 1900, an die Gleichschaltung während der NS-Zeit und die Rolle der Vereine in der DDR.

Die Autorin, Jahrgang 1957, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Leiterin des Stadtmuseums Saalfeld. Die profunde Kennerin der Geschichte Saalfelds ist ihren Mitbürgern durch zahlreiche Publikationen und Vorträge bekannt. Große Erfolge feierten auch die von ihr organisierten und konzipierten Ausstellungen.

Noch bis 1. November ist im Stadtmuseum im Franziskanerkloster die Sonderausstellung „Was konnten sie tun? Widerstand gegen den Nationalsozialismus 1939 – 1945“ zu sehen, die in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand entstanden ist und mit der an den 75. Jahrestag des Kriegsendes erinnert werden soll.