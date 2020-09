Neuer Holzspielplatz für die Saalfelder Johannesschule

Seit Beginn des neuen Schuljahres unterrichtet die Evangelische Johannesschule Saalfeld wieder an ihrem alten Standort in der Pfortenstraße 16. Das staatliche Schulgebäude wurde im letzten Jahr saniert. Die Schulgemeinschaft hat am Donnerstag mit einer kleinen Feierstunde allen Unterstützern gedankt. Nach dem symbolischen Banddurchschnitt durch Schulleiterin Sabine Zeidler-Letsch und Pfarrerin Christina Weigel konnten die Kinder ihre neue Spiel- und Freizeitfläche in Beschlag nehmen.