Randalierer in Freibädern in Bad Blankenburg und Leutenberg

Bad Blankenburg. Unter anderem wurden in Bad Blankenburg Schirme, Bänke und Tische in das Bad geworfen. In Leutenberg rissen vier Männer und Frauen Latten vom Zaun.

Randalierer im Bad Blankenburger Freibad

In der Nacht zu Dienstag drangen bislang Unbekannte unberechtigterweise in das Freibad Bad Blankenburg in der Wirbacher Straße ein. Der oder die Unbekannten warfen laut Polizei unter anderem Sonnenschirme, Bänke und Tische in das Schwimmbecken, sodass Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe entstand.

Es wird u.a. wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Saalfeld unter 03671-560 entgegen

Vier Eindringlinge im Leutenberger Freibad

Vier Personen verschafften sich zudem am Mittwoch gegen 1:45 Uhr unberechtigt Zutritt zum Freibad in Leutenberg. Sie rissen mehrere Latten vom Zaun und badeten außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Ein Zeuge beobachtete die Personengruppe und informierte die Polizei. Die drei jungen Männer sowie eine junge Frau erhielten einen Platzverweis sowie eine Anzeige.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Große Freibad-Karte für Thüringen: Hier kann geplanscht werden