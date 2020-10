Rudolstadt verbietet Auffahrhilfen: Da fliegt doch gleich das Blech weg

Sie sind aus Blech, Holz, Asphalt oder Beton und helfen der deutschen bestes Stück über die Bordsteinkante, manchmal ganz sanft, zuweilen auch mit lautem Klappern. Jetzt wird den unzulässigen „Auffahrhilfen zur Überbrückung der Straßenborde zu Grundstückszufahrten“, wie es im Amtsdeutsch heißt, der Kampf angesagt. Zumindest in Rudolstadt, mindestens ab 2021.

Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) hatte in der Stadtratssitzung in der vorigen Woche angekündigt, dass betroffene Anlieger „in den nächsten Tagen/Wochen die Aufforderung erhalten, diese Auffahrhilfen im öffentlichen Straßenraum beseitigen zu lassen“. Überall in der Stadt seien die dauerhaften Provisorien zu beobachten, die „ein Verkehrssicherheitsrisiko darstellen und zudem die Funktionalität der Straße beeinträchtigen“. Das Sachgebiet Straßen und Brücken habe deshalb flächendeckend eine Erhebung durchgeführt.

Verbot soll ab dem nächsten Jahr durchgesetzt werden

Tatsächlich muss man beispielsweise in Alt-Schwarza nicht lange suchen. In der Friedensstraße befinden sich beidseits gleich mehrere solcher Auffahrten aus Blech, aus Beton gegossene Aufstiegshilfen gibt es in der Bahnhofstraße nebenan. Sie alle sollen in der nächsten Zeit verschwinden, ab dem Jahr 2021 werde die Stadt die Entfernung der Auffahrhilfen bei den regelmäßigen Streckenkontrollen kontrollieren.

Anlass für das Ende der stillen Duldung ist die Klage eines Pkw-Besitzers, der infolge einer derartigen Auffahrhilfe zu Schaden kam. Die Straßenverkehrsordnung formuliert dazu im Paragraf 32 wie folgt: „Es ist verboten, Gegenstände auf die Straße zu bringen oder dort liegen zu lassen, wenn dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden kann. Wer für solche verkehrswidrigen Zustände verantwortlich ist, hat diese unverzüglich zu beseitigen und diese bis dahin ausreichend kenntlich zu machen. … “. Aufgrund dieser Rechtsgrundlage und dem erwähnten Schaden an einem Pkw, sieht sich die Stadt Rudolstadt als verkehrssicherungspflichtiger Straßenbaulastträger nun gezwungen gegen die „Auffahrhilfen“ vorzugehen und diese zu verbieten.

Fachfirmen sollen für erforderliche Bordabsenkung sorgen

Sollte die Zufahrt weiterhin als solche mit Fahrzeugen genutzt werden, sei die Herstellung einer Bordabsenkung erforderlich, erklärt die Verwaltung. Hierfür muss bei der Stadt Rudolstadt ein Antrag auf Errichtung/Veränderung einer Grundstückszufahrt gestellt werden. Die Kosten für den Ausbau der Grundstückszufahrt trage gemäß Paragraf 16 des Thüringer Straßengesetzes der Grundstückseigentümer. Um Verständnis wird gebeten.

Und damit auf dumme Gedanken kommt, stellt die Stadt klar: „Eingriffe in den Straßenaufbau werden nur zugelassenen Fachfirmen im Tief- und Straßenbau gestattet, um eine sach- und fachgerechte Ausführung mit Gewährleistung garantieren zu können“. Auf Wunsch gibt das Sachgebiet Straßen und Brücken Auskunft zu Ansprechpartnern von Fachfirmen, die im Stadtgebiet von Rudolstadt aufgrabungsberechtigt sind. Bis zur Herstellung einer ordnungsgemäßen Bordabsenkung bestehe die Möglichkeit, für den Vorgang der Ein- und Ausfahrt zu und von Grundstücken, eine mobile Auffahrhilfe zu nutzen. Diese müsse jedoch „umgehend nach dem Ein- bzw. Ausfahrvorgang wieder von der Straße geräumt“ werden.