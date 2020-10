Saalfeld-Rudolstadt: Für einen Euro einen ganzen Tag Bus fahren

Am Donnerstag, dem 22. Oktober 2020, veranstalten KomBus und weitere Thüringer Busunternehmen den Aktionstag „Bus total! Ein Tag! Ein Euro!“. Erstmals wird damit in diesem Jahr auch das Hospiz am Saalebogen in Saalfeld unterstützt.

Die Aktion wird bereits zum 13. Mal durchgeführt. In früheren Jahren wurden vor allem die Buslinien nach Erfurt oder Weimar am Ein-Euro-Tag stark für Ausflüge oder Shoppingtouren frequentiert. Ob dies in Coronazeiten auch so sein wird, wird sich zeigen. Es bieten sich bei dem angekündigten sonnigen Spätherbstwetter aber auch Ausflüge zum Wandern und Spazierengehen ans Thüringer Meer, ins Schwarzatal und zur Saalfelder Höhe an – allesamt lohnende Ausflugziele, die mit dem Bus gut erreichbar sind. Im Städtedreiecks Rudolstadt- Saalfeld- Bad Blankenburg, gelangt man günstig beispielsweise zu Saalemaxx, Feengrotten oder Fröbelmuseum.. Das Ein-Euro-Ticket kauft man direkt beim Busfahrer oder in einem der KomBus-Servicecenter.

„Der kleine Fahrpreis soll sowohl ein Schnupperangebot an jene sein, die den Nahverkehr bisher nur aus der Autofahrerperspektive kennen, als auch ein Dankeschön an alle treuen Stammkunden“, so KomBus- Geschäftsführer Bert Hamm laut einer Mitteilung. Gute Gründe zum Umsteigen in den Bus gebe es viele, „zum Beispiel das weitverzweigte Liniennetz, die Taktfahrzeiten in den Städten und auf den Hauptlinien in der Region, der günstige Fahrpreis im Vergleich zum privaten PKW oder die vielfältigen Ticketvarianten.”

Gleichzeitig kann man das Bus fahren mit einem guten Zweck verbinden. Erstmals unterstützt die KomBus bei der Aktion Ein-Euro-Tag das im Bau befindliche Hospiz am Saalebogen in Saalfeld. Nach Fertigstellung wird die Einrichtung unheilbar kranke Menschen aus der Region aufnehmen und begleiten. Der eine oder andere Euro, den man am Ein-Euro-Tag beim Bus fahren spart, kann dem Hospiz zugute kommen. In den Bussen und Servicecentern stehen dafür Spendenboxen bereit.