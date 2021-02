Saalfeld. Der CDU-Landtagsabgeordnete will sich zudem mit Gewerbetreibenden aus dem Landkreis treffen.

Saalfeld-Rudolstadt: Kowalleck will weitere Öffnungen

Der Saalfelder Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) fordert die Thüringer Landesregierung auf, mit mehr Sachverstand bei den Öffnungen im Bereich Einzelhandel und Gewerbe zu agieren.

Die Beseitigung bestehender Ungerechtigkeiten sei dringend notwendig. So biete der Lebensmitteleinzelhandel seit Monaten vom Werkzeug bis zum Farbeimer ein größeres Sortiment an Baumarktwaren an.

Aufgrund der großen Platzkapazitäten der Baumärkte und der Erfahrungen aus dem letzten Lockdown ist für Kowalleck eine vollständige Öffnung dieser Märkte folgerichtig. Es könne niemanden erklärt werden, dass in den nächsten Tagen die Gartensparten öffnen und die Menschen an den abgesperrten Regalen vorbei gehen müssen, um in die Gartenabteilung ihres Baumarktes zu gelangen.

Ebenso müsse der Einzelhandel in den Innenstädten wieder öffnen dürfen. In den dortigen Geschäften würden entsprechende Hygienekonzepte erarbeitet, die oftmals sogar besser umgesetzt werden könnten als in Lebensmitteldiscountern.

„Ungerechtigkeiten verstärkt“

Die Saalfelder CDU-Fraktion werde sich in den nächsten Tagen mit den Gewerbetreibenden vom Werbering zum Händlerstammtisch treffen und genau über diese Themen sprechen.

„Momentan habe ich das Gefühl, dass weder der Ministerpräsident noch seine Minister selbst einkaufen gehen. Anders kann ich mir das Agieren der Erfurter Regierungszentrale nicht erklären. Bestehende Ungerechtigkeiten im Bereich Einzelhandel werden verstärkt und eine Perspektive für die Gewerbetreibenden ist nicht in Sicht. So dürfen Kosmetiker nicht arbeiten, obwohl Friseure endlich ihrem Handwerk nachgehen dürfen“, sagt Kowalleck.