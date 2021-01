Saalfeld-Rudolstadt:Schulen in digitaler Warteschleife

Ludwig, Emma, Josephine und Marlon (v.r.n.l.) lernen an der Regelschule in Königsee, die seit dem Herbst 2018 digitale Tablets dort in den Unterricht integriert, wo sich ein pädagogischer Mehrwert ergibt. Der Landkreis hat bisher in die zeitgemäße Ausrüstung der digitalen Projektschule 225.000 Euro investiert.

Saalfeld. Mal eben die Fragestellung für den Kurzvortrag in Geschichte samt Literaturhinweisen herunterladen, die gelösten Grammatik-Aufgaben an den Deutschlehrer schicken oder mal eben mit der Lerngruppe sich im Videochat austauschen – eigentlich sollte all dies bereits im vorigen Jahr möglich sein und wird nun im zweiten Lockdown der Schulen noch dringlicher. Doch der moderne Distanzunterricht bleibt vorerst noch die Ausnahme im Landkreis und beschränkt auf jene Schüler und Lehrer, die Tablet oder Laptop aus eigener Schatulle angeschafft haben.

Leihgerät für nicht einmal jeden zehnten Schüler

Genau 380.237,38 Euro – das ist der Anteil für Saalfeld-Rudolstadt aus dem im Juli beschlossenen Digitalpakt IV von Bund und Ländern. Und die Schulverwaltung hat zügig gehandelt, umgehend die Geräteauswahl getroffen. Angeschafft werden sollen Tablets vom US-Hersteller Apple (iPads) samt Bildschirm-Stift, Tastatur und Hülle zu rund 650 Euro pro Stück, die unter anderem den Vorteil bieten, dass die Daten im Lande bleiben, die Geräte ferngewartet und notfalls sogar vom Lehrer aus der Distanz an- und abgeschaltet werden können. Mitte September ging der Antrag an die zentrale Vergabestelle des Landes, bald darauf wurde die Ausschreibung veröffentlicht – doch die erhoffte Lieferung noch vor Weihnachten blieb aus. Wegen „erheblicher Lieferengpässe“ rechne man nun mit dem Eintreffen der Tablets irgendwann im ersten Quartal, heißt es im Landratsamt.

Von einer Vollversorgung kann freilich auch danach nicht die Rede sein, schließlich zählen die allgemeinbildenden Schulen in Kreisträgerschaft knapp 6000 Schüler, hinzu kommen rund 1800 Auszubildende an den Berufsschulen. Die 652 bestellten Tablets seien „ausschließlich für bedürftige Schüler vorgesehen, die sonst keine Möglichkeit haben, am Distanzunterricht teilzunehmen“, teilt die Schulverwaltung mit. Inwiefern der Bedarf damit abgedeckt wird, sei nicht zu beantworten, weil die Bedürftigkeit von Schülern und Familien nicht definiert sei. „Der Empfänger von Sozialleistungen kann genauso bedürftig sein wie ein alleinerziehendes Elternteil mit mehreren schulpflichtigen Kindern oder den Familien, die aus ihrer Sicht keine digitalen Geräte oder PCs im eigenen Haushalt beschafft haben“, formuliert es die Schulverwaltung. Trotzdem werden weitere digitale Endgeräte für Schüler erst einmal nicht bestellt, denn die müsste der Landkreis mangels Fördermitteln selbst bezahlen. Und die rund 700 Lehrer? Das Thüringer Bildungsministerium „erarbeitet gegenwärtig Vorgaben zur Beschaffung und Bewirtschaftung“ von deren Endgeräten, heißt es. Mithin ist wohl noch nicht einmal eine Ausschreibung in Sicht.

Häuslicher Internet-Zugang ist Sache der Eltern

Doch mit dem Leih-iPad allein kommt der Distanzunterricht noch nicht ins Laufen, schließlich braucht es den Zugang zum Internet entweder per WLAN der Eltern oder über eine mobile Datenverbindung. Doch die dafür notwendige SIM-Karte müssten auch die bedürftigen Haushalte schon selbst kaufen – denn der Landkreis ist gemäß Thüringer Schulfinanzierungsgesetz nur verantwortlich für die Bereitstellung, Einrichtung und Ausstattung der Schulanlage. Häusliche Internetzugänge beziehungsweise SIM-Karten werden nicht finanziert oder bereitgestellt. Gleiches gilt auch für den Zugang zu digitalen Lernplattformen wie zum Beispiel „Sofatutor“, „eTwinning“ oder „TüftelAkademie“. Sie fallen laut Landratsamt unter die Rubrik der Lernmittel, für die der Schulträger nicht zuständig ist. Und Thüringen hat ja seine Schulcloud – falls sie gerade mal funktioniert. An respektive in den Schulen selbst kommt die Digitalisierung bislang eher vereinzelt voran. Von den insgesamt 42 Bildungseinrichtungen im Landkreis verfügt lediglich die Regelschule Königsee über ein WLAN-Netzwerk für alle Schüler und Lehrer; mit jeweils einigen Räumen sind die Gymnasien „Heinrich Böll“ in Saalfeld und „Dr. Max Näder“ in Königsee erschlossen. In allen anderen gilt: Internet nur beim Direktor, im Sekretariat oder im Computerkabinett. Aber es bewegt sich etwas. Böll- und Näder-Gymnasium sollen in diesem Jahr für insgesamt rund 700.000 Euro mit kompletten Netzwerken ausgestattet werden, Vorplanungen für fünf weitere Schulen beginnen demnächst. Und die zwei weiteren im Kreishaushalt fixierten Stellen für Betreuer von Netzwerken und Endgeräten sollen nun „zeitnah ausgeschrieben“ werden, so die Schulverwaltung.