Saalfelder Brauhaus muss anbauen

Es ist nicht so, dass die Saalfelder Bierkenner das Jahr über an einem Mangel an wohlschmeckenden Bieren leiden würden. Das Bürgerliche Brauhaus hat mit dem hopfenkräftigen „Premium Pilsner“, dem weich-runden Märzenbier „Saalfelder Ur“ oder dem süßlich-aromatischen „Jubiläums Pilsner“ von Januar bis Dezember hochprämierte und überaus gelungene Biere zur Auswahl. Aber einmal im Jahr – immer Mitte Oktober – scheint die Saalfelder Bierwelt mit dem Verkaufsstart für das „Exclusiv“ schlicht aus den Fugen zu geraten. Doch wie kam es dazu?

„Im Jahr 2007 hatte der frühere Besitzer, Max Gramelsberger, die Idee, dass auf dem Brauereigelände ein Hopfen- und ein Gerstenfeld entstehen sollen“, erinnert sich der Saalfelder Braumeister, Ralf Hohmann. Als ein Jahr später ein Gerüst auf 20 x 20 Metern aufgebaut wurde, konnte richtig geerntet werden. Jetzt mussten nur noch die Dolden von den Pflanzen getrennt werden. Die zündende Idee dafür: Ein Hopfenzupferfest. Bei der Premiere Ende August 2009 meldeten sich 17 Teams à drei Teilnehmern an. Im Jahr 2010 waren schon 28 Mannschaften am Start, 2019 dann sogar 48.

„Es ist immer mehr eine Traditionsveranstaltung und ein tolles Familienfest geworden“, freut sich der Saalfelder Braumeister. „Es ist schön zu sehen, mit welchem Spaß nicht nur die Erwachsenen unseren Hopfen zupfen.“ Nachdem bis zu 50 Kilogramm Dolden in Saalfeld gezupft sind, wird der Hopfen im Sudhaus in den Kessel verfrachtet. Danach warten alle etwa sechs Wochen sehnsüchtig darauf, dass das „Exclusiv“ in die Flaschen mit den Bügelverschlüssen gefüllt wird.

Grüner Hopfen soll den Brausud veredeln

So fleißig die Saalfelder Bierkenner auch zupfen, die gesamte Ernte schaffen sie nicht. „Etwa ein Drittel wird in Saalfeld gezupft und kommt in den ersten Sud“, erzählt Hohmann. Der Rest der Ranken wird zusammen mit den in etwa acht Metern Höhe befestigten Drahtgestellen in muskelbeanspruchender Arbeit von Brauereimitarbeitern heruntergerissen. Anschließend gehen die Pflanzen per Transporter auf die Reise nach Obersteinbach in Mittelfranken ins Spalter Hopfenanbaugebiet, wo ein etwa zehn Meter langes Maschinenungetüm aus dem Jahr 1967 auf dem Hof der Familie Zeiner die früher mühselige Arbeit Hunderter Hände erledigt. Die Hopfenpflückmaschine schafft die Saalfelder Ausbeute von üblicherweise 150 Kilogramm Dolden in einer überschaubaren Zeit von etwa einer Stunde.

Hopfenbauer Hans Zeiner und Ralf Hohmann kennen sich schon viele Jahre und tauschen sich immer wieder aus. „Ich habe von Hans zwei, drei Denkanstöße bekommen“, sagt der Saalfelder Braumeister. Was das „Exclusiv“ anbetrifft, hatte Zeiner einen genialen Einfall. Er schlug vor, beim Brauprozess frischen grünen Hopfen mit zu verwenden. „Es war ein Experiment“, erinnert sich Hohmann. „Immer mehr Kunden haben gesagt, das schmeckt ja super. Ab 2011 habe ich dann umgestellt und nur noch grünen Hopfen verwendet.“

Braumanufaktur dient als wichtiges Experimentierfeld

Es war ein Experiment, das gut ausgegangen ist. Als Probiermöglichkeit diente und dient dafür die Braumanufaktur in der Saalfelder Brauerei. Dort tüfteln Ralf Hohmann und seine beiden Brauer Nico Steinbrück und Markus Fischer immer wieder am perfekten Biergenuss. „Jetzt ist er wieder in der Hexenküche“, raunten die anderen Mitarbeiter über Jahre, so Hohmann. Nach Jahren der Veredelung gewann Hohmann 2016 mit dem „Premium Pilsner“ beim renommierten „World Beer Cup“ in den USA nach zwei einheimischen Bieren mit dem besten Pilsner einer deutschen Brauerei Bronze.

In den vergangenen Jahren sind in der Braumanufaktur Spezialbiere, wie das „Mannheimer“ mit Korriander oder auch ein rauchig-malziges „Whysky-Bock“ in Kleinstmengen hergestellt worden. Die Manufaktur war aber auch die Wiege für die beiden 2020 mit großem Erfolg eingeführten neuen Volumenbiere „Saalfelder Hell“ oder das „Saalfelder Pale Ale“. Für letzteres war mit drei Hefesorten experimentiert worden.

„Meine Brauer haben unsere Qualitätsphilosophie verinnerlicht: Wir wollen immer das Optimale herausholen“, so Hohmann. Gold im Wettbewerb „World Beer Awards 2019“ für das „Saalfelder Dunkel“ (Deutschlandsieger), Silber für das „Jubiläums Pilsner“ und Bronze für das „Premium Pilsner“ und das „Saalfelder Bock“ sowie Gold 2020 für das „Jubiläums Pilsner“ (Deutschlandsieger), sind neben zahlreichen früheren Auszeichnungen beim „World Beer Cup“ oder dem „European Beer Star“ die herausragenden Erfolge. Pasteurisiert wird das Saalfelder Bier – aus Qualitätsgründen – übrigens nicht.

Kaum ist das „Exclusiv“ in der Brauerei oder diversen Getränkemärkten verfügbar, verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Jahr für Jahr fährt beispielsweise ein betagtes Rentnerehepaar mit einem Fiat „Uno“ vor der Brauerei vor und bunkert zehn Kästen.

Corona sorgte in diesem Jahr für den Ausfall des Hopfenzupferfestes

Nicht nur das traditionelle Saalfelder Bierfest Ende August/Anfang September, sondern auch das Hopfenzupferfest 2020 musste coronabedingt abgesagt werden. Trotzdem gibt es jetzt wenigstens das Ergebnis von zwei Suden zu jeweils 10 000 Liter als „Exclusiv 2020“ zu kaufen. „Wir sind eine der wenigen Brauereien, die das erste Bier mit Hopfen aus dem Erntejahr anbieten“, sagte der Brauerchef stolz.

Dabei steht für Ralf Hohmann und seine Brauerkollegen schon bald Mehrarbeit an. Der Absatz der zehn Saalfelder Biersorten im Jahresverlauf ist so gut, dass der Gär- und Lagerkeller vergrößert sowie mit der Modernisierung des Maschinenhauses eine Kapazitätserweiterung erreicht werden sollen. Aktuell werden in Saalfeld bei vier Millionen Euro Jahresumsatz 60 000 Hektoliter Bier sowie 12 000 Hektoliter Limo und Wasser abgefüllt.