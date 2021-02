Saalfelder Kosmetikerin: Warum dürfen wir nicht öffnen?

Johanna und Patrick Stadermann in ihrem Kosmetikstudio in Saalfeld.

Johanna Schieferdecker, so heißt ein Kosmetikstudio in der Blankenburger Straße in Saalfeld. Doch Johanna Schieferdecker, die Kosmetikerin, heißt mittlerweile Stadermann. Weil sie Patrick Stadermann geheiratet hat, einen Betriebswirtschaftler, der eine feste Anstellung hat im Landratsamt mit einem festen Gehalt. Das ist wichtig für die junge Familie, denn Geld verdient Johanna Stadermann mit ihrem Kosmetikstudio derzeit wegen des Corona-Lockdowns nicht.