Saalfelds Neujahrsbaby heißt Paul

Das neue Jahr war schon gut 22 Stunden alt, als im Kreißsaal der Thüringen-Klinik in Saalfeld das erste Baby 2020 geboren wurden. Es ist ein Junge und heißt Paul. Der neue Erdenbürger ist das zweite Kind von Alexandra Schmalz und Ralf Eisoldt aus Hohenwarte und hat die dreieinhalbjährige Emma am 1. Januar um 22.30 Uhr zur großen Schwester gemacht.

Die Eltern waren seit dem 30. Dezember im Kreißsaal und haben Silvester mit einem Ausblick über die Stadt Saalfeld genossen. Beide fühlen sich super betreut und sehr gut aufgehoben in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und werden die kommenden Tage noch auf der Wochenstation im Familienzimmer verbringen. Dem Neujahrsbaby folgte am 2. Januar um 9.38 Uhr noch ein weiterer Junge. Insgesamt wurden in der Thüringen-Klinik im vergangenen Jahr 876 Geburten gezählt. Dabei kamen 885 Kinder zur Welt, davon waren 451 Jungen und 433 Mädchen. Es gab neun Mehrlingsschwangerschaften.

Die Geburtenzahl ist erstaunlich konstant. Es gab 2019 exakt eine Geburt mehr als im Jahr 2018. Damals wurden auch 885 Kinder bei 875 Geburten gezählt – 463 Jungs und 422 Mädchen, davon zehn Zwillinge. Die Thüringen-Klinik bietet werdenden Eltern eine umfangreiche Betreuung an. Gefragt sind die Informationsabende mit Frauenärzten und Hebammen – immer montags 19 Uhr mit Kreißsaalbesichtigung. Die Termine findet man aktuell auf der Homepage der Klinik und auch bei Facebook.

Auch die Hebammensprechstunde ist sehr beliebt. „Neben einer individuellen und einfühlsamen Beratung können sich die Schwangeren den Kreißsaal anschauen und sich über die möglichen Gebärpositionen im runden Kreißsaalbett oder in der Gebärwanne informieren. Ebenso wird die geburtsvorbereitende Akupunktur ab der 36. Schwangerschaftswoche angeboten. In der Sprechstunde können auch bereits erste Formalitäten erledigt werden, damit kurz vor der Geburt der meist aufwendige ,Papierkram’ bereits Geschichte ist“, so Klinik-Sprecherin Juliane Ilg.