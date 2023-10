Aktion "Schichtwechsel" in Rudolstadt: "Abschlag" auf dem Betriebsgelände des Rudolstädter Siemenswerkes. Christine Dießner, Beschäftigte der Werkstatt an der Bleichwiese in Rudolstadt, tauscht für einen Tag den Arbeitsplatz mit Siemens-Mitarbeiter Michael Meinhardt.