Schnelles Netz für drei Schulen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Von den Digitalpakt-Millionen des Bundes sollen in diesem Jahr Gymnasien in Saalfeld und Königsee sowie die Berufsschule profitieren

Ein Jahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie klopft die Zukunft an den Schulen an. An einigen, ein bisschen. Ein milliardenschwerer Digitalpakt, für den der Bund allein in den Kreis Saalfeld-Rudolstadt rund 3,8 Millionen Euro umleitet, soll die Netzwerke auf den Stand des 21. Jahrhunderts bringen. Einfach wird das nicht.