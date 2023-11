Die Trinkwasseraufbereitungsanlage mit Filterhalle und Filterkessel in Heyda (Ilmenau). Hier plant der Wasser- und Abwasserverband Wavi notwendige Investitionen in den Bestandsarhalt

Spannung in Königsee-Region und Sitzendorf: So sehen die Wasserverbandsgebühren für 2024 aus

Ilmenau Nach der Preiserhöhung für 2023 beschlossen die Mitglieder der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbands Ilmenau diesmal nur wenig Bewegung im Gebührensystem.

Weitgehend konstante Gebühren für 2024 - das ist die Kernbotschaft nach der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbands Ilmenau (Wavi), zu dem im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt außer dem Gebiet der Stadt Königsee, noch Sitzendorf, Allendorf und Bechstedt gehören.

Außer der Gebührenkalkulation beschloss der Verband einer Pressemitteilung zufolge auch den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr.

Nachdem im laufenden Jahr die Gebühren wegen Preissteigerungen bei Energie, Material und Baukosten erhöht werden mussten, könnten die Gebühren im kommenden Jahr, trotz steigender Kosten infolge einer allgemein höheren Inflationsrate konstant gehalten werden, heißt es. In einzelnen Tarifen der Abwasserbeseitigung seien nach der Kalkulation sogar leichte Absenkungen möglich.

Trinkwassergebühren werden bis 2030 steigen müssen

Verbandsvorsitzender Markus Rausch warnt jedoch: "Vor dem Hintergrund geringerer Niederschlagsmengen und damit sinkender lokaler Wasserverfügbarkeit in den Gewinnungsanlagen sowie der damit verbundenen immer aufwendigerer Förderung, Aufbereitung und Verteilung des Trinkwassers, werden die Kosten für Trinkwasser perspektivisch jedoch steigen müssen. Auch bei der Abwasserbeseitigung sind im Rahmen des Abwasserpaktes zwischen dem Land Thüringen und den Aufgabenträgern in den nächsten Jahren noch hohe Investitionen notwendig, um das Anschlussziel von 90 Prozent bis 2030 zu erreichen."

Darüber hinaus müsse das Kanalsystem, das teilweise schon über 100 Jahre alt ist, sukzessive erneuert werden. Dies werde neben immer höheren Anforderungen bei der Abwasserreinigung und der fachgerechten Entsorgung der Endprodukte voraussichtlich zu steigenden Gebühren führen.

Neben der Beschlussfassung zur Gebührenkalkulation wurde auch der Wirtschaftsplan für 2024 durch die Verbandsversammlung beschlossen. im nächsten Jahr plant der Zweckverband Investitionen im Wert von 18,5 Millionen Euro. Davon entfallen auf den Bereich Trinkwasser 8,7 Millionen und auf den Bereich Abwasser 9,8 Millionen Euro.

Das Investitionsniveau werde auch in den folgenden Jahren auf einem hohen Niveau bleiben. Zur Finanzierung der Investitionen seien neben den Eigenmitteln aus Abschreibungen und Jahresüberschüssen auch Darlehensaufnahmen notwendig.

Investitionsschwerpunkte in Geratal-Region

Die wichtigsten Investitionen im Bereich Trinkwasser sind der Anschluss der Orte Elgersburg, Geraberg, Geschwenda und Angelroda an das Trinkwasserversorgungssystem von Ilmenau. Darüber hinaus muss in den kommenden Jahren unter anderem auch in die Trinkwassergewinnungs- und - aufbereitungsanlage in Heyda investiert werden.

Im Bereich Abwasser ist die größte Maßnahme die Erweiterung der Kläranlage in Geraberg. Darüber hinaus sind Investitionen für den Bau von Kanälen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorgesehen. Schwerpunkt sind hier die Maßnahmen in der Hauptstraße in Elgersburg, der Wümbacher Straße in Gräfinau-Angstedt und der Marienstraße in Großbreitenbach.

Viel Sonnenstrom soll Kostenanstieg abfedern

Aber auch das restliche Verbandsgebiet geht nicht leer aus. Markus Rausch: "Natürlich werden auch gemeinsam mit den Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes straßenbegleitende Investitionen getätigt."

Nachdem im Rahmen der Energiekostenoptimierung und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit im Jahr 2023 eine größere Fotovoltaikanlage auf der Kläranlage in Ilmenau errichtet wurde, soll im kommenden Jahr ein ähnliches Projekt auf dem Gelä̈nde der Trinkwasseraufbereitungsanlage in Heyda realisiert werden.