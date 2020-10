Stadt Saalfeld und Landkreis wollen „sichere Häfen“ sein

Stadt und Landkreis wollen im Rahmen des Seenotrettungsbündnisses „Seebrücke“ sogenannte „Sichere Häfen“ werden. So können Kommunen per Ratsbeschluss ihren Willen bekunden, Flüchtlinge aufzunehmen und die Seenotrettung aktiv zu unterstützen. Außerdem soll sich die Stadt zu den Zielen der Potsdamer Erklärung bekennen, mit der einige Städte 2019 konkrete Forderungen an die Politik formulierten. Die Beschlussvorlage zur Stadtratssitzung letzte Woche hatte Lisa-Marie Püchler (SPD/Grüne) eingebracht. „Seenotrettung wird immer noch kriminalisiert“, begründete sie. „Es kann nicht sein, dass Aktivisten Straftaten begehen, wenn sie Menschen in Not retten“, so das jüngste Ratsmitglied. Vielmehr sei es ein „Akt der Menschlichkeit“. Es gehe darum, „mehr zu tun, als nur vorgeschrieben ist“, fand Fraktionschef Steffen Lutz. Da Saalfeld als kreisangehörige Stadt keine Entscheidungshoheit bei der Aufnahme von Flüchtlingen hat, brachte Oliver Grau (Die Jungen) einen Änderungsantrag ein. Bürgermeister Steffen Kania (CDU) sei demnach zu beauftragen, mit Landrat Marko Wolfram (SPD) einen Beitritt von Stadt und Kreis zu erarbeiten. Dem folgte das Gros des Gremiums bei einer Enthaltung und sechs Ablehnungen. Vor dem Meininger Hof demonstrierte eine Gruppe für Seenotrettung und den Beitritt der Stadt zum Bündnis.