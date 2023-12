Vor Ort bei der Montage in Catharinau

Störche können jetzt auf Schornstein in Catharinau nisten

Catharinau/Bad Blankenburg. Die Bad Blankenburger Feuerwehr nutzt die Montage als Anleiterübung. Jetzt hofft man auf die ersten Bewohner im kommenden Frühjahr.

Auf Initiative von Anja Jüngling aus Catharinau, Mitglied im ortsansässigen Heimatverein, wurde auf der ehemaligen Heizanlage der Agrargenossenschaft in Catharinau eine Unterlage für einen Storchenhorst installiert. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Blankenburg nutzte die Gelegenheit, um eine Anleiterübung, überörtlich, an hohen Gebäuden durchzuführen. Den Kontakt stellte Berufsfeuerwehrmann Michael Grebe her, der selbst Mitglied im Heimatverein Catharinau ist. Wie Mathias Stödtler weiter informierte, wurde bei dieser Gemeinschaftsaktion durch die Fachgruppe Ornithologie und Artenschutz des Kulturbund e.V., vertreten durch Ralf Hiller, eine Unterlage besorgt und mit freundlicher Genehmigung durch die Agrargenossenschaft Catharinau e.G. auf dem 20 Meter hohen ehemaligen Schornstein installiert.

Fachkundige Hilfe bei der Installation leistete auch Andy Girbardt von der MMS Stahl- und Anlagenbau GmbH Rudolstadt. Stödtler: „Im Namen des Heimatvereins bedanken wir uns für diese tolle Gemeinschaftsaktion und drücken nun die Daumen, dass im nächsten Frühjahr die ersten Bewohner einziehen“.