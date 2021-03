Tag gegen Rassismus: Kundgebung auf Saalfelder Marktplatz

Etwas mehr als ein Dutzend Menschen waren am Sonntag bei einer Kundgebung auf dem Saalfelder Marktplatz ab 15 Uhr anzutreffen. Das Bündnis „Seebrücke im Städtedreieck“, die Linksjugend [’solid] Saalfeld-Rudolstadt und das Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala luden am Nachmittag dazu ein. Anlass war der internationale Tag gegen Rassismus.

Die Organisatoren, die schon mehrfach gemeinsam auftraten, wollten auf die Situation der Flüchtlinge in den Lagern in Griechenland aufmerksam machen und Rassismus in Deutschland thematisieren. Banner mit Aufschriften wie „Rassismus tötet“ hängten die Anhänger der Gruppen dazu auf. Auch „Sicherer Hafen“ war ein Stichwort. Den sollen alle Menschen gleichermaßen auf See und Land haben.