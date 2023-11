Der ICE 1705, der am Nachmittag kurz nach 16 Uhr in Hamburg-Altona gestartet ist, kommt gegen 21 Uhr an seinem Zielbahnhof Jena-Paradies an, von wo er morgens als ICE 1704 wieder in Richtung Norden startet. Es ist das einzige ICE-Zugpaar, das regelmäßig im Saaletal verkehrt.