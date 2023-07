Was hat Sie bei der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg besonders beeindruckt?

Umfrage unter den rund 1000 Teilnehmern:

Schwester Christa Weik (74) aus Brandenburg Foto: Roberto Burian

Schwester Christa Weik (74) aus Brandenburg:

Ich bin seit 2006 bei der Konferenz dabei und immer wieder überwältigt von der Freundlichkeit des Stadthallenpersonals. Es ist für uns immer wie ein Nachhausekommen. Die Bibelarbeiten sind in der Regel sehr tiefgründig. Besonders beeindruckt war ich von Eric Wehrlin und der Aufführung des Markus-Evangeliums. Es war einfach wunderbar. Die wichtigste Botschaft war aber auch dieses Mal das Ereignis selbst.

Nils Böttjer aus Bremen Foto: Roberto Burian

Nils Böttjer (23) aus Bremen:

Für mich war das Theaterstück vom Markus-Evangelium mit Eric Wehrlin, welches er in einer einfachen und schlichten Form auf die Bühne brachte, besonders beeindruckend. Da ich das Ganze als Mitarbeiter der Technikcrew mit der Kamera verfolgt habe, war es für mich auch sehr anstrengend. Aber es hat großen Spaß gemacht. In Kürze wird es das Stück sicher auch auf DVD geben, dafür wurde es mitgeschnitten.

Aurea Rebecca Soares Vaterio (24) aus Brasilien:

Was die Konferenz auszeichnet ist, dass Alt und Jung hier zusammenkommen und Christen von allen Kirchen, egal, wo sie herkommen, zusammen Gottesdienst feiern. Besonders beeindruckt hat mich das Jugendcamp, wo wir wie eine große Familie waren. Dabei haben wir uns richtig gut kennengelernt, was auch unseren Glauben stärkte. In der Begegnung feierten wir die Gemeinschaft der verschiedenen Nationen.

Aurea Rebecca Soares Vaterio (24) aus Brasilien Foto: Roberto Burian

Roman Yatsenko (15) aus der Ukraine:

Auch mir hat das Jugendcamp mit den vielen Angeboten gefallen. Besonders die musikalischen Angebote, da ich Gitarre spielen cool finde. Auch die Bibelangebote und die Ausstellung mit Ständen von christlichen Werken und Einrichtungen in der Stadthalle haben mich interessiert. Am umfangreichen Sportangebot habe ich mich sehr gern beteiligt. Es war beeindruckend, dass man sich sogar im Biathlon ausprobieren konnte.

Alina Schulz (17) aus dem Erzgebirge:

Ich fand die Angebote für die Jugend große Klasse, weil man da seine Kreativität unter Beweis stellen konnte. Besonders die musikalischen Angebote und die Stimmung insgesamt fand ich großartig. Höhepunkt für mich war die „Nacht der Lichter“ auf der Burg Greifenstein mit zirka 70 Menschen jeden Alters. Neben Musik und Impulsen zu Licht und Dunkelheit gab es Stationen, um Licht in sein Leben zu lassen.