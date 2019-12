Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wildschweine sind am helllichten Tag im Heinepark unterwegs

Ein besonderer Schnappschuss gelang Heinz Joel aus Rudolstadt am vergangenen Sonntagvormittag. Gegen 11 Uhr liefen ihm in Heinepark Wildschweine vor die Kamera. „Das klare, sonnige Wetter reizte mich, vom Saaleufer gegenüber des Rudolstädter Bahnhofs die Heidecksburg zu fotografieren. Plötzlich bewegte sich etwas unterhalb der Gleise am gegenüberliegenden Uferstreifen. Nur dadurch war das Tier mit seinen grauen Borsten im Ufergestrüpp auszumachen. Schnell verschwand es wieder, bis sich das Wildschwein gegenüber dem Denkmal des Rudolstädter Senioren-Convent in die Saale stürzte und in Richtung Ufer des Heineparks schwamm. Ein zweites Wildschwein stürmte, vermutlich aus dem selben Versteck, im Ufergestrüpp unterhalb der Schienen Richtung Elisabethbrücke. Kurze Zeit später war es verschwunden“, so beschreibt er seine Beobachtung. Es ist nicht die einzige Begegnung mit einem solchen Tier an diesem Tag in Rudolstadt. Ein Grundstücksbesitzer rief die Polizei, weil er ein Wildschwein aus seinem Garten vertreiben wollte, dieses ihn aber umrannte.

Abschussquoten und Jagdfallen Georg Zapfe, der für Rudolstadt zuständige Jagdpächter, weiß um die Probleme mit den Tieren. „In Berlin machen es sich Wildschweine mitten in der Stadt bequem. Das ist inzwischen auch bei uns so. Am Frankfurter Flughafen wurde eigens ein Jäger eingestellt, um die Start- und Landebahnen frei von Wildschweinen zu halten“, berichtet er. Die Zahl der Tiere nimmt immer mehr zu, auch weil wir hier keine richtigen Winter mehr haben. Außerdem ist der Jagddruck groß. Auch am Sonntag waren Jäger wieder im Einsatz. „Das spüren die Tiere. Sie verziehen sich immer mehr dorthin, wo man sie in Ruhe lässt, sprich in die Städte, dorthin, wie sie nicht hingehören und wo nicht geschossen wird“, so der Jäger. Wie also dem Problem Herr werden? Dazu gab es im Herbst ein Treffen bei der zuständigen Behörde im Landratsamt. Abschussquoten und Jagdfallen sollen helfen. Doch auch das ist nicht so einfach. „Stellen Sie sich vor, eine größere Zahl Wildschweine ist in eine Falle gefangen und es fällt der erste Schuss. Sofort bricht Panik unter den Tieren aus. Diese Tiere sind dann praktisch nicht verwertbar. Deren Fleisch will niemand essen“, sagt er. Erntejagden sind nach den Vorfällen im vergangenen Jahr auch problematisch. Landwirte wollen sie nicht mehr. Zu gefährlich, heißt es. „Das ist alles verständlich. Wir tun was wir können, haben aber auch keine Lösung parat“, so Georg Zapfe. Er rät betroffenen Grundstückseigentümern, die Zäune wilddicht zu machen. Das heißt, sie mit einer Verankerung bis einen halben Meter tief in den Boden zu bauen. Und wenn es doch zu einer Begegnung kommt: „Lassen Sie die Tiere in Ruhe, sie tun in der Regel nichts“.