Aktuelle Straßensperrungen im Saale-Orla-Kreis

Wie Pressesprecher Alexander Hebenstreit vom Landratsamt im Saale-Orla-Kreis am Freitag informiert kommt es in Krölpa aufgrund eines Rohrbruchs zu einer Sperrung der Querstraße. Diese dauert noch bis 10. Juli voll gesperrt.

In Ziegenrück ist zeitweise mit leichten Verkehrsbehinderungen zu rechnen, da hier in der Pößnecker Straße der Verkehr vom 7. bis 8. Juli halbseitig per Ampel geregelt wird. Ebenfalls zur halbseitigen Sperrung mit Ampelschaltung kommt es vom 29. bis 31. Juli auf der Straße in Richtung Liebschütz am Ortsausgang von Ziegenrück. Grund sind Hangsicherungsarbeiten.

Wegen Renaturierungsarbeiten am Ehrlichbach ist die Saalgasse in Hirschberg noch bis 31. Dezember gesperrt.

An der Kreuzung in Juchhöh kommt es noch bis 8. Juli aufgrund der Reparatur von Straßenschäden zur halbseitigen Sperrung. Der Verkehr wird währenddessen per Ampel geregelt.

Am einstigen Gut Heroldshof in Ranis kommt es noch bis 10. Juli wegen Baumpflegemaßnahmen jeweils zwischen 8 und 15 Uhr zur Vollsperrung.

Aufgrund der Verlegung der Trinkwasserleitung wird die Martin-Luther-Straße in Krölpa noch bis 10. Juli voll gesperrt.

Wegen Schachtarbeiten sowie Arbeiten an der Beleuchtung wird in Schleiz die Straße Am Küchenteich noch bis 4. September voll gesperrt.

Die Instandsetzung des Regenwasserkanals auch an der Straßenquerung machen in Dragensdorf noch bis 7. Juli eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt auf Höhe Hausnummer 5 erforderlich.

Die Angergasse in Triptis wird auf Höhe der Hausnummer 8 noch bis 12. Juli wegen der Aufstellung eines Baugerüsts voll gesperrt sein.

Die Hoferstraße in Hirschberg ist auf Höhe der Hausnummer 1 noch bis 7. Auguts wegen Sanierungsarbeiten am Gebäude voll gesperrt.

Die Plauensche Straße in Schleiz ist seit dem 15. Juni wegen umfassender Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Hofer Straße und den Kreisverkehr Heinrichsruh.

Die Straße Hinter dem Marstell in Schleiz wird wegen eines Hausabrisses noch bis 7. August voll gesperrt. In der Schillerstraße in Schleiz gilt aufgrund von Baustofflieferungen ein Halteverbot noch bis 17. August.

Die Ortsdurchfahrt in Unterkoskau ist aufgrund der Straßensanierung noch bis 18. Dezember voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet und ausgeschildert.

Die Ortsdurchfahrtsstraße in Oßla ist noch bis 29. Oktober 2021 wegen Fahrbahnsanierungen gesperrt. Im aktuellen ersten Bauabschnitt ist der Bereich von der Ortsmitte bis zum Ortsausgang in Richtung Röttersdorf gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Wurzbach – die B90 – die L1097 – nach Lehesten.

Die Schleizer Straße (L1102) in Wernburg wird zwischen den Hausnummern 41 und 69 wegen der Erneuerung der Kanal- und Trinkwasserleitung noch bis 30. Oktober voll gesperrt.

Die Ludwig-Jahn-Straße in Schleiz ist ab Goethe-Straße bis zur Oschitzer Straße noch bis 16. Oktober voll gesperrt. Eine Umleitung für die Steubenstraße ist über die Oschitzer Straße ausgewiesen. Aufgrund der Baustelle wird die Bushaltestelle auf die andere Straßenseite verlegt. Erhöhte Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme sind hier geboten.