Meine Meinung: Begehrte Gartengrundstücke

Während vielerorts in Ostdeutschland Gärten keine Nachnutzer mehr finden, gibt es Streit um die grünen Oasen. Zentral gelegen, erschlossen mit Straßen und Fußwegen, Stromleitungen und manchmal mit Wasserleitungen, rücken die Kleingartenanlagen ins Visier von Bauherren. Die Gartenpächter werden mit ein paar tausend Euro für den Verlust ihres geliebten Stücks Land entschädigt. Vor allen in Großstädten gibt es Streit.

In Magdeburg hat sich sogar eine Gartenpartei gebildet, die bei der Kommunalwahl 4,2 Prozent der Stimmen holen konnte. Sie will verhindern, dass die Kleingartenanlagen in die Peripherie verlagert werden. Wenn der Kleingärtner mit dem Auto zum Stadtrand fahren sollen, um einen Garten zu bewirtschaften, könne er sich das Gemüse auch beim Discounter in der Stadt kaufen, lautete ein Argument der Gartenpartei.

Damit die sieben Kleingartenanlagen in Schleiz nicht in Gefahr geraten, hat der Regionalverband der Gartenfreunde Obere Saale eine Kleingartenentwicklungskonzeption erstellt. Teile des Inhalts sollen im Flächennutzungs- und Bebauungsplan der Stadt Schleiz festgeschrieben werden. In Schleiz gibt es in den Kleingärten zwar kaum Leerstand, aber eine große Nachfrage nach Bauland.