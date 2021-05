Corona-Ausbruch in Seniorenheim im Orlatal - Landrat gegen verschärfte Maßnahmen

Schleiz/Pößneck/Bad Lobenstein. Inzidenz liegt am Mittwoch bei 529,2. Der Saale-Orla-Kreis ist weiterhin bundesweit am stärksten von der Pandemie betroffen.

Der Saale-Orla-Kreis bleibt mit großem Abstand schlimmster Corona-Hotspot in Deutschland. Mit einer Inzidenz von 529,2 führt der Landkreis am Mittwoch das unrühmliche Ranking des Robert-Koch-Instituts den fünften Tag in Folge an. Zwar sei auch eine erhebliche Anzahl an verzögert abgearbeiteten Fällen der vergangenen Tage für den extrem hohen Wert an Saale und Orla verantwortlich, so die Kreisverwaltung am Mittwoch, dennoch: „Machen wir uns nichts vor. Auch wenn der zwischenzeitliche Abarbeitungsstau nicht gewesen wäre, den es bedauerlicherweise aufgrund personeller Ausfälle gab, würden wir zur Spitzengruppe in Deutschland gehören“, sagt Landrat Thomas Fügmann (CDU).

„Nein“ zu verschärften Maßnahmen

Trotzdem bekräftigt der Landrat sein Nein zu verschärften Maßnahmen wie ganztägigen Ausgangssperren. „Ich warne vor Aktionismus, der uns in der Sache nicht weiter bringt“, so Fügmann. Eine solche Ausgangssperre sorge für Frust, helfe aber wenig, „weil es zahlreiche Ausnahmeregelungen gibt. Jeder, der nach draußen will, hätte eine geeignete Begründung parat“. Stattdessen ruft Fügmann auf, die bestehenden Regelungen zu beachten.

Landrat fordert zusätzlichen Impfstoff

Sechs Bewohner positiv getestet

Besorgniserregende Nachrichten gibt es aus einer Senioreneinrichtung im Orlatal. So wurde das Corona-Virus in einem Heim im Norden des Landkreises bei sechs neu eingezogenen Bewohnern nachgewiesen, die noch keinen Impfschutz erhalten haben. Amtsarzt Torsten Bossert befürchtet, dass es nicht dabei bleiben wird. „Dass dieses Problem auf uns zukommen würde, war zu erwarten, da viele Menschen, die vorher zuhause gepflegt wurden, nicht geimpft sind. Wir werden damit rechnen müssen, dass es immer wieder zu solchen Ausbruchsgeschehen kommen wird, weil die Heime aus wirtschaftlichen Gründen darauf angewiesen sind neue Bewohner aufzunehmen – auch Ungeimpfte.“