Corona: Kaum Besucher in Gaststätten in der Schleizer Region

Um die Verbreitung des Coronavirus zu bremsen, bleiben ab Mittwoch in Thüringen alle öffentlichen Einrichtungen wie Bars, Theater und Schwimmbäder landesweit geschlossen. Bislang verschont vom Schließungserlass bleiben Gasthäuser. Doch diese erleben im Schleizer Oberland bereits einen herben Einbruch an Gästezahlen, wie stichprobenartige Anfragen ergaben.

„Wir hatten heute lediglich vier Gäste zum Mittagstisch“, sagte Lutz Wagner, Betreiber des traditionsreichen Gasthauses „Café Ried’l“ am Neumarkt in Schleiz. Wagner, der auch das Ecklokal namens „Labyrinth“ mit Sportsbar und zwei Imbisse in Schleiz betreibt, beschäftigt ein Dutzend Mitarbeiter. „Wenn es so weiter geht, werden wir sie wohl in Kurzarbeit schicken müssen, um sie nicht zu verlieren“, sagte er. Doch damit wären seine Probleme nicht gelöst. „Miete, Pacht, GEZ, Kredite, Rentenbeiträge et cetera. All das muss ich weiterzahlen, habe aber keine Einnahmen mehr. Ich hoffe, dass kein Kleinselbstständiger den Freitod wählt. Denn die Lage ist dramatisch“, sagte der Mann der klaren Worte. Lutz Wagner hofft, dass der Staat nicht nur großen Unternehmen, Banken und Fluggesellschaften, sondern auch Leuten wie ihm hilft.

Dabei habe Gastwirt Wagner die Ausbreitung des Coronavirus in den Nachrichten verfolgt und bereits jene Maßnahmen ergriffen, die der Freistaat Thüringen am Montagnachmittag zum Betrieb von Gaststätten und Bibliotheken ab Mittwoch verhängt. Er hat die Tische entfernt und weiter auseinandergestellt, damit den Gästen ein Mindestabstand von 1,50 Meter voneinander bleibt. „Ich glaube, wir werden ein Zeitalter vor und nach Corona bekommen. Momentan sind wir mitten drin“, sagte Lutz Wagner. Er verstehe nicht, dass sich die Menschen in den Supermärkten drängeln, aber nicht mehr zum Essen in sein Restaurant kommen. Da seine Lieferanten keine Nachschubprobleme bei Lebensmitteln hätten, will Wagner andere Geschäftsideen prüfen wie Catering frei Haus.

Bei Marché in Hirschberg Bedienung am Buffet

Im Gegensatz zum Rückreiseverkehr am Wochenende gab es an der Autobahnraststätte Marché in Hirschberg am Montag einen drastischen Gästerückgang. Vielleicht 100 Gäste waren bis 14 Uhr da, war aus der Belegschaft zu hören. „Montag ist grundsätzlich ein schwächerer Reisetag. Im Vergleich zu den vergangenen Montagen war das Gästeaufkommen deutlich schwächer. Wir haben reagiert und erwarten die Gäste mit einem verkleinerten Sortiment. Trotzdem gibt es bei uns frisch zubereitete Salate, warme Speisen und Brot- und Backwaren aus unserer eigenen Bäckerei. Auch der Shop ist geöffnet“, teilte Marché-Pressesprecher Oliver Jäkel mit. Kunden seien vorsichtiger und nutzten die angebotenen Desinfektionsspender. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, würden die Gäste am Buffet bedient. Es würden auch mehr verpackte und vorverpackte Produkte verkauft. Die rund 40 Mitarbeiter versuchen, den Mindestabstand von zwei Metern zu den Gäste nicht zu unterschreiten und die erhöhten Hygieneauflagen einzuhalten. Es werde wert auf Kartenzahlung gelegt. Die Tischabstände im Restaurant wurden bereits auf zwei Meter erhöht, sagte Jäkel.

Zinsloser Kredit nützt nichts

Von der Schließung ab Mittwoch betroffen sind unter anderem auch Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos, Konzerthäuser und Museen, Schwimm-, Freizeit- und Erlebnisbäder, Saunen und Solarien, Musikschulen, aber auch Fitnessstudios. „Mir wird nichts anderes übrig bleiben, als meine drei Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken“, sagte Uwe Heidrich vom Fitnessstudio New Line in Schleiz. Er hofft ähnlich wie Lutz Wagner, dass der Staat auch bei kleinen Unternehmen die Miete und Kreditzahlung übernimmt oder das über Steuersenkungen abfedert. „Ein zinsgünstiger Kredit nützt mir nichts, weil ich ja dieses Geld zurückzahlen muss“, sagte Heidrich. Er hofft, dass auch Gema- und IHK-Beiträge erlassen werden.

Entscheidung der Regierung sei richtig

„Ich bin überzeugt, dass die Regierung richtig handelt und hoffe, dass wir nicht zu lange schließen müssen“, sagte Torsten Bächer von der Bowling-Bahn „Easy Bowl“ in Schleiz. Er werde seine sechs Festangestellten in Küche und Service wohl in Kurzarbeit schicken müssen. „Das habe ich noch nie gemacht. Aber das sind keine normalen Zeiten“, sagte er. Bei seiner über 700 Quadratmeter großen Einrichtung kämen monatliche Fixkosten in fünfstelliger Euro-Höhe zusammen. Wenn der Staat Banken rettet und Flüchtlinge aufnimmt, dann hoffe ich, dass er auch uns hilft. Denn wir zahlen sonst ganz gut Steuern, auch Vergnügungssteuern“, sagte Bächer. Er habe erst mit dem Gedanken gespielt, lediglich die Easy-Bowl-Gastronomie zu öffnen. Doch die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus sei da auch nicht viel geringer als beim Bowlen, meinte er.