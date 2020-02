Erdgas statt Fernwärme für Tanna und Frankendorf

Die stadteigene Fernwärmeversorgung Tanna GmbH leidet seit ihrer Gründung im Jahr 1993 unter einer angespannten Liquiditätslage. Es war der Stadt nicht gelungen, neue starke Partner zu finden. Damit die Fernwärmekunden nicht eines Tages im kalten Haus sitzen, konnte Bürgermeister Marco Seidel (parteilos) die Teag-Tochtergesellschaft Thüringer Energienetze dazu bewegen, die Kernstadt Tanna und den Ortsteil Frankendorf an die bei Mielesdorf verlaufende Erdgasleitung anzubinden. Doch dazu müssen mindestens 307 Abnehmer von 650 in Frage kommenden Gebäuden einen Vertrag abschließen. Auf einer Einwohnerversammlung beantworteten Bürgermeister Marco Seidel, Aribert Ondrusch (Geschäftsführer der Fernwärmeversorgung Tanna), Jens Mischke (Bereichsleiter Netzbetrieb Ost der Thüringer Energienetze TEN) und Hubert Ranke (Privatkunden-Vertrieb der Thüringer Energie AG Teag) Fragen zur möglichen Umstellung.

Aribert Ondrusch. Foto: Peter Cissek

Wie steht es um die Fernwärmeversorgung Tanna?

Aribert Ondrusch: Als ich die Geschäftsführung vor 13 Jahren übernommen habe, hat das Unternehmen einen Fehlbetrag von vier Jahresumsätzen gehabt. Seitdem mussten wir Gewinne zur Tilgung der Schulden verwenden und hatten nicht ausreichend Geld für Investitionen. Für die Erneuerung des Fernwärmenetzes brauchen wir fünf Millionen Euro, die uns die Banken nicht geben. Die Stadtwerke Jena-Pößneck und die Teag haben sich unsere wirtschaftliche Situation angesehen. Deren betriebswirtschaftliche Profis haben gesagt, dass sich eine Beteiligung für sie nicht rechnen würde. Das Leitungsnetz ist mit elf Kilometern viel zu lang. Es könnte 450 Gebäude mit Fernwärme versorgen, wir haben aber lediglich 215 Kunden. Die Fernwärmeversorgung Tanna hätte nur dann eine Zukunft, wenn wir ständig neue Kunden gewinnen würden. Nach unserer strategischen Planung bis zum Jahr 2035 müssten wir den Anschlussgrad von derzeit 42 auf 60 Prozent erhöhen. Bei einer Erdgaserschließung werden wir den Zuwachs nicht erhalten und es werden uns Kunden abspringen. Dann sind wir wirtschaftlich am Ende. Wir müssen jetzt nach Lösungen für einen geordneten Übergang suchen.

Wie ist der Zustand des Fernwärmenetzes?

Aribert Ondrusch: Im Februar 2018 war das Fernwärmenetz an elf Stellen defekt, wir konnten die Wärmeversorgung über einige Stunden nicht sicherstellen. Als unser Netz errichtet wurde, ist kein Leckortungssystem verlegt worden. An einem Tag im Sommer schicken wir 14 Megawattstunden Wärme ins Netz und verkaufen nur 1,5. Unsere Kunden bezahlen das alles mit. Unsere Fernwärmepreise sind schon recht hoch. Wir können diese nicht einfach so um 30 Prozent erhöhen oder unsere Kunden für ein Genossenschaftsmodell begeistern, weil dieses ein Fass ohne Boden sein könnte.

Wie sieht die Stadtverwaltung Tanna die Situation?

Marco Seidel: Die Fernwärmeversorgung benötigt noch sechs bis sieben Jahre, bis sie ihre Schulden abgebaut hat. In dieser Zeit darf aber nichts Großes kaputt gehen. Mit diesem Risiko leben wir, da technische Anlagen verschleißen. Die Stadt Tanna ist in der Haushaltskonsolidierung und kann keine Gelder bereitstellen. Ich bin froh, dass sich die Möglichkeit des Erdgasanschlusses bietet und wir die Stadt Tanna langfristig aus der Verantwortung bringen können.

Marco Seidel. Foto: Peter Cissek

Welche Kosten kommen auf den Hausbesitzer zu?

Marco Seidel: Der Erdgas-Standardhausanschluss bis zu 30 Meter kostet 999 Euro. Auf den Eigenheimbesitzer kommen noch Investitionskosten für eine Gasheizung mit Brennwerttechnik, die Installation und Schaffung einer Abluftanlage zwischen 3000 und 7000 Euro hinzu.

Jens Mischke: Wir bieten für 259 Euro eine Fördermittelrecherche an mit Geld-zurück-Garantie, falls es keine Fördermittel gibt. Das muss vor der Beauftragung des Handwerkers erfolgen. Ferner bieten wir einen Umstellbonus von 200 und einen Gerätebonus bis zu 300 Euro zusätzlich an. Wir würden zudem kostenlos den oberirdisch vorhandenen Stromanschluss in die Erde und über unser Schwesterunternehmen Thüringer Netkom gratis einen Glasfaseranschluss für schnelles Internet bis ins Haus verlegen, falls sich mindestens 200 künftige Erdgaskunden auch für diesen Anschluss entscheiden.

Was müssen Interessenten tun, wenn sie einen Erdgasanschluss wollen?

Jens Mischke: Wir empfehlen Interessenten, sich von einem lokalen Heizungsinstallationsbetrieb beraten zu lassen, auch hinsichtlich der Ertüchtigung oder eines Neubaus von Abgasanlagen sowie des hydraulischen Abgleichs des Heizungssystems. Außerdem sollten die Hauseigentümer uns ihre Interessenbekundung schriftlich bis 29. Februar 2020 zukommen lassen. Formulare gibt es bei der Stadtverwaltung und ihrer Internetseite. Kommt es zum Anschluss, müssen sie einen Liefervertrag mit der Thüringer Energie AG oder einem anderen Erdgasanbieter abschließen.

Hubert Ranke: Am 17. Februar in der Zeit von 13 bis 15 Uhr wird unser Beratungsmobil vor dem Diska-Markt in Tanna stehen, anschließend einmal im Monat.

Jens Mischke. Foto: Peter Cissek

Bei der Auftragslage wird es schwierig, sich von einem Heizungsbauer in diesem kurzen Zeitraum bei einem Vororttermin beraten zu lassen oder gar mehrere Angebote einzuholen. Kann man den Hauseigentümern nicht mehr Zeit für eine Interessenbekundung lassen?

Jens Mischke: Wir gehen erst in die Planung, wenn sich 307 Interessenten gefunden haben. Sollten wir diese bereits Ende Februar haben, könnten die Bauabschnitte wie folgt eingeteilt werden: 2021 Frankendorf mit Zuleitung von Mielesdorf, 2022 Anschluss des hinteren Teils der Frankendorfer Straße und der Wiesenstraße, 2023 der vordere Teil der Frankendorfer Straße, der Markt, die Bachgasse, Oelgasse und Kirchgasse, 2024 Koskauer Straße, Beunten und Hotteraweg, 2025 Bahnhofstraße bis Turnhalle, Stickereiweg und Neue Straße, 2026 dann Bahnhofstraße, Am Bahnhof und Marmorweg. Dauert es länger, bis sich ausreichend Interessenten gefunden haben, verschiebt sich der Zeitplan. Wird die Mindestanzahl nicht erreicht, machen wir die Tür nicht zu, sondern würden weiter im Gespräch bleiben.

Manch ältere Bürger mit kleinen Renten oder Arbeitnehmer mit geringen Einkommen können sich keine neue Heizung leisten. Warum muss so eine schnelle Meinungsbildung erfolgen, ohne dass Alternativen geprüft werden?

Marco Seidel: Die Erdgasleitung in Mielesdorf liegt dort noch in 20 Jahren. Doch was ist, wenn das Fernwärmenetz nicht so lange durchhält, wonach es derzeit aussieht? Die meisten Hausbesitzer haben Nachkommen, die das Haus eines Tages übernehmen oder verkaufen. Eine moderne Heizung ist nicht gerade wertmindernd. Eine Erdgasheizung refinanziert sich wegen der geringeren Verbrauchskosten innerhalb von fünf bis acht Jahren.

Hubert Ranke. Foto: Peter Cissek

Wenn man sich einen Erdgashausanschluss verlegen lässt: Muss man dann sofort Erdgas beziehen oder kann man erst dann auf Erdgas umsteigen, wenn beispielsweise die Heizöltanks geleert sind?

Jens Mischke: Das kann man machen. Doch zwei bis drei Jahre nach dem Anschluss sollte dieser schon aktiviert werden, denn die 999 Euro sind ein Kampfpreis. Doch wir können niemand zur Abnahme zwingen.

Hauseigentümer in der Frankendorfer Straße haben erst vor einem Jahr 3500 Euro für einen Fernwärmeanschluss bezahlt. Nun erhalten sie bei der Umstellung nicht einmal staatliche Fördermittel, weil sie keine alte Heizung mehr haben...

Marco Seidel: Damals war nicht absehbar, dass Tanna und Frankendorf ans Erdgasnetz kommen können. Für all die, die erst seit kurzer Zeit ans Fernwärmenetz angeschlossen sind, müssen wir nach einer Lösung suchen.

Wann wird der Rückbau der Fernwärmeanschlüsse erfolgen?

Aribert Ondrusch: Die Fernwärmeanschlüsse können wir leider nicht gleichzeitig zurückbauen, wenn die Erdgasanschlüsse verlegt werden. Denn es kann ja Monate dauern, bis ein Straßenzug mit Erdgas erschlossen ist. Erst wenn Erdgas bezogen wird, können wir die Hausanschlüsse zurückbauen. Die Hauptleitung werden wir sicherlich liegen lassen.