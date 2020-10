Grüne verteidigen AfD-Radwegkonzept im Kreistag

Der Antrag der AfD-Fraktion zwecks Erstellung eines touristischen und straßenbegleitenden Radwegekonzeptes für den Saale-Orla-Kreis wurde zur jüngsten Kreistagssitzung in den Wirtschaftsausschuss verwiesen. Seltenheitscharakter jedoch hat, dass der Vorstoß von Uwe Thrum (AfD) von Steve Richter (Grüne) gegen die Kritik von Wolfgang Kleindienst (UBV) verteidigt wurde.

Laut Antrag der AfD sollte Landrat Thomas Fügmann (CDU) unter Beteiligung der betroffenen Kommunen und Dritter mit der Erstellung eines touristischen und straßenbegleitenden Radwegekonzeptes für den Saale-Orla-Kreis insbesondere eines Bleiloch-Radweges beauftragt werden und entsprechende Gelder im Kreishaushalt bereitstellen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Uwe Thrum berief sich dabei auf eine Aussage von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) vom 21. September an der Bleiloch-Sperrmauer, dass die Initiative für Radwege von den Landkreisen und Kommunen kommen müsse. Thrum hatte im August mit Mitstreitern eine Radtour um den Stausee gemacht und fordert einen Lückenschluss bestehender Teilabschnitte zu einem Bleiloch-Radrundweg, der zur Drehscheibe für Radausflüge im südlichen Saale-Orla-Kreis werden soll.

Auch an Radweg von Pößneck zur Linkenmühlen-Brücke denken

Wolfgang Kleindienst zeigte sich erfreut, dass es einen Antrag für ein Radwegekonzept gibt. „Ich hätte mir gewünscht, dass es einen Antrag gibt, der nicht nur auf den eigenen Wahlkreis im Oberland abzielt, sondern auf den gesamten Landkreis“, sagte Kleindienst. Man müsse sich ebenso Gedanken machen, wie man von Pößneck per Fahrrad zur geplanten Linkenmühlenbrücke an der Hohenwarte-Talsperre kommt.

„Lieber Wolfgang, ich bin selber erschrocken über mich, dass ich die AfD-Fraktion vor Dir verteidigen muss“, sagte Steve Richter (Grüne) zu Kleindienst. Die Stauseeregion sei für den Saale-Orla-Kreis die touristisch wertvollste. Er verstehe den Vorschlag zu einem Radwegekonzept so, dass alle Beteiligten Ideen einbringen könnten und man sich auf ein finales Ergebnis einigt, sagte Richter.

Stadt Schleiz hat es vorgemacht

Allam Hanna (CDU) unterstützte den AfD-Antrag, sieht aber Probleme auf der westlichen Seite der Bleiloch-Talsperre, wo mangels Straße und geeigneter Topographie keine stauseenahen Radwegabschnitte möglich wären. Mit dem persischen Sprichwort „Wer einen großen Stein aufhebt, zeigt damit an, dass er ihn nicht werfen kann“, warnte Hanna davor, dass die Kreisverwaltung sich anfangs zu viel vornehme, wenn sie ein Konzept für den gesamten Landkreis plane. Er stellte den Antrag, dass die Sache erst im Wirtschaftsausschuss behandelt werde und bekam dafür später eine Mehrheit auch der AfD.

Marko Bias (CDU) sagte, man müsse vor allem an der Hohenwarte-Talsperre stellenweise von 2,50 Meter Mindestbreite abweichen, sonst würden manche Radweg-Abschnitte um die Stauseen extrem teuer. Wichtig sei seiner Meinung nach ein Konzept für Radwege entlang Bundes- und Landesstraßen. Bias erinnerte an den tödlichen Unfall im August vergangenen Jahres auf der relativ neu gebaute Landesstraße zwischen dem Abzweig Pörmitz und Oettersdorf. „So ein Unfall darf künftig nicht mehr passieren“, sagte Bias.

Im Saale-Orla-Kreis gibt es bisher insgesamt 230 Kilometer touristisch bedeutsame Radwege, sagte Michael Siegmund, Geschäftsführer der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Thüringer Meer“ und Fachdienstleiter Wirtschaft, Kultur und Tourismus in der Kreisverwaltung in Schleiz. Namentlich nannte er den Saaleradweg, Iron-Curtain-Trail, Euregio-Egrensis-Radfernweg, Rennsteig-, Orla- und Saale-Orla-Radweg, einen Radhauptweg von Krölpa bis zur Linkenmühle beziehungsweise von Bad Lobenstein zum Saaleradweg. Siegmund wies darauf hin, dass die Arbeitsgemeinschaft bereits im April 2013 einen Beschluss fasste, ufernahe Radwege um die Stauseen unter Einbeziehung vorhandener Rad- und Wanderwege zu fördern. Kommunen könnten auch ohne Landkreis aktiv werden wie zuletzt die Stadt Schleiz, die inklusive Fördermittel für 1,5 Millionen Euro einen Radweg von Gräfenwarth in den Tourismusort Sperrmauer Bleiloch errichten ließ.