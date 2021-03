Halbanonyme Urnenbeisetzungen in Remptendorf

Die neue Grabanlage auf dem kirchlichen Friedhof wurde eingeweiht.

Auf dem kirchlichen Friedhof in Remptendorf gibt es nun drei Felder für Urnengemeinschaftsgräber. Im kleinen Rahmen wurde die Anlage am Freitag im von der Pastorin Anne Boelter, dem Bürgermeister Thomas Franke (CDU) und drei ehrenamtlichen Helfern mit einer Baumpflanzung eingeweiht.

„Ohne die Hilfe so vieler Freiwilliger hätten wir die Anlage nicht errichten können“, betonte Pastorin Anne Boelter. Bereits im Sommer 2019 sei mit den Planungen durch die Landschaftsgestalterin Franka Möschel begonnen worden. Das Ziel war es, eine Parkähnliche Anlage zu bauen, die als Begegnungsstätte einlädt. „Die Grabanlage soll eine Gemeinschaft über das Leben hinaus verbinden, denn das Lebens auf Erden ist nur ein kleiner Teil des Lebens, mit der Hoffnung und der Auferstehung geht es nach dem Tode zu Gott“, sprach die Pastorin bei der kleinen Einweihungsfeier. Rund 5000 Euro hat das Errichten der Anlage gekostet.

„Hätten wir Baufirmen beauftragt, hätten unsere Finanzen nicht gereicht“, erklärt Anne Boelter. Erst am Donnerstag sei eine Steinmauer am untersten der Drei Felder fertiggestellt worden. Insgesamt können 100 Urnen in dem Gemeinschaftsgrab beerdigt werden. Jedes der drei Felder hat eine Umrandung aus Granit. Vor den Feldern werden auf Stehlen die Namen der Bestatteten zu lesen sein. So fungiert die Anlage als halbanonyme Grabstätte Insgesamt 21 Helfer sowie das Sägewerk Lückenmühle, der Gemeindebauhof sowie die Familie Scherf aus Karolinenfield haben die Arbeiten mit Tatkraft, Material und logistische Unterstützung die Anlage entstehen lassen. „Lutz Ackermann hat uns einen kleinen Bagger für die Arbeiten zur Verfügung gestellt“, berichtet die Pastorin. Durch die Corona-Pandemie sei es zu zahlreichen Verzögerungen beim Bau gekommen, weil unter anderem Arbeitseinsätze aufgrund der Verordnungen ausfallen mussten.



„In den kleinen Orten haben die Menschen manchmal nicht gelernt, dass ein Friedhof auch ein Ort der Besinnung ist und nicht nur der Verweilort der Verstorbenen“, sagte Bürgermeister Thomas Franke. Die Gemeinde habe den Bedarf an kostengünstige Grabstätten erkannt und sei froh, dass nun die Urnengemeinschaftsgrabanlage auf dem kirchlichen Friedhof bestehe. Die Gemeinde werde nun auch ihre Friedhofssatzung an jene der Kirchengemeinde anpassen, damit es keinen Wettbewerb um Grabstätten gebe.