Hauswand beschmiert - rund 15.000 Euro Schaden bei Unfall

Hoher Schaden nach Zusammenstoß von zwei VW

Am Montag gegen 15 Uhr ereignete sich in Heinersdorf ein Unfall, bei dem an beiden Fahrzeugen ein hoher Sachschaden entstand. Dabei fuhr eine 32-jährige Fahrerin eines VW Passat auf B90 aus Wurzbach kommend und wollte links in Richtung Oberlemnitz abbiegen. Dabei übersah sie einen VW Golf, welcher aus Richtung Oberlemnitz gefahren kam und rechts in Richtung Wurzbach abbiegen wollte.

Der 44-jährige Fahrer des Golf schaute lediglich nach links, da er aus dieser Richtung die Vorfahrt zu gewähren hatte. Deshalb bemerkte er den abbiegenden Passat nicht. Beide missachteten beim Abbiegen zudem das Rechtsfahrgebot, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Am Golf entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Am Passat entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Hauswand besprüht

In der Nacht zu Dienstag wurde in Tanna in der Bahnhofstraße die Hauswand eines Wohnhauses mit großen schwarzen Buchstaben beschmiert. Diese sind ca. 2 m groß. Hinweise zu dieser Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

Ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschtem Kennzeichen bei Schleiz unterwegs