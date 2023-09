In Pößneck baut ein Zirkus sein Zelt auf

Pößneck. Die erste Vorstellung ist bereits für Ende dieser Woche geplant.

Liane Köllner-Weißheit ist Chefin vom Zirkus Karl Köllner Althoff. Sie und ihre vier Generationen umfassende Familie sind aktuell zu Gast in Pößneck. Auch mit dabei sind jede Menge Tiere, darunter auch die in Dressur befindliche Siamkatze Random. Derzeit schlagen im Lutschgenpark die Zirkusleute das Zelt auf und trainieren fleißig, um zur Premiere an diesem Freitag, 16 Uhr, Artistik, Clownsnummern und Tiere in der Manege zu präsentieren. Eine Woche lang sind täglich Vorstellungen zur selben Zeit geplant. Außer am Montag und Dienstag, denn dann ist Ruhetag. Das letzte Gastspiel am Sonntag, 17. September, findet schon um 11 Uhr statt. Danach packt die Familie Sack und Pack zusammen und reist weiter nach Saalfeld, um dort Vorstellungen zu geben.