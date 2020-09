Kundgebung für Schleizer Krankenhaus

Demonstranten fordern ein funktionierendes Krankenhaus in Schleiz und kein Pflegeheim.

Schleiz. Die Landtagsabgeordneten Ralf Kalich (Linke) und Uwe Thrum (AfD) sind in Sachen Schleizer Krankenhaus aktiv.

Das jüngst vorgestellte Konzept für die Pflegeeinrichtung im Flügel C des Kreiskrankenhauses Schleiz sei nicht schlüssig, erklärte der Blankensteiner Landtagsabgeordnete Ralf Kalich (Linke) am Donnerstag. Wie er auf Nachfrage bei Ines Feierabend (Linke), Staatssekretärin des Gesundheitsministeriums, mitteilte, sei bisher keine Entscheidung zum Sicherungskonzept am Krankenhausstandort Schleiz und den damit verbundenen Umstrukturierungen gefallen.