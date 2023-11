Nach Unfall Wildschutzzaun bei Schleiz niedergewalzt

Schleiz. Deshalb musste auf der Autobahn 9 bei Schleiz ein Rettungshubschrauber landen.

Der Autobahnverkehr auf der Bundesautobahn 9 kam am Samstag nahe Schleiz zeitweise zum Erliegen, weil nach dem schweren Unfall eines Mercedes-Coupés der Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn landen musste.

Es war um 14.22 Uhr, als die Alarmmeldeempfänger der Einsatzkräfte der Schleizer Stützpunktfeuerwehr die Freiwilligen sowie die Autobahnpolizei, Rettungsdienst und Notarzt zu einem Unfall auf die Autobahn 9 zwischen die Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz in Fahrtrichtung München alarmierte. Kurz zuvor war dort am Kilometer 218 die junge Fahrerin eines Mercedes-Coupés aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf den Grünstreifen neben der Standspur gefahren. In der Folge stieg der Mercedes eine aufsteigende Leitplanke empor und überschlug sich mehrfach. Dabei walzte das Wrack auch Teile des dortigen Wildschutzzaunes nieder und kam hinter diesem völlig demoliert zum Stehen.

Noch während der Anfahrt der Feuerwehr-Einsatzkräfte wurde bekannt, dass die Fahrerin zwar nicht aus ihrem Mercedes herausgeschnitten werden musste, aber aufgrund der Verletzungen ein Rettungshubschrauber angefordert worden ist. So setzten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schleiz sofort nach ihrem Eintreffen eine Vollsperrung der Autobahn Richtung München um, damit der Rettungshubschrauber auf der Autobahn landen konnte.

Vor Ort eröffnete sich den Feuerwehrkräften ein mehr als hundert Meter langes Trümmerfeld aus Fahrzeugteilen, welches über den Grünstreifen und den Standstreifen verteilt lag. In Absprache mit der Autobahnpolizei wurde das Trümmerfeld zunächst beräumt. Währenddessen konnten nach Abflug des Rettungshubschraubers wieder zwei der drei Fahrspuren für den Verkehr freigegeben werden. Das Mercedes-Wrack wurde im Anschluss per Seilwinde kurz vor den Leitplanke gezogen, damit die Einsatzkräfte im nächsten Schritt den Wildschutzzaun provisorisch wiederherrichten konnten.