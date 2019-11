Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Physik zum Anfassen für Schleizer Schüler

Physikunterricht kann auch durchaus spannend sein. Das erlebten jüngst rund 65 Schüler der achten Klassenstufe der Schleizer Goetheschule bei der Schleizer Feuerwehr. Denn dort hieß es „Physik zum Anfassen“.

„Eigentlich wird ein solcher Besuch bei der Feuerwehr im Rahmen des Physikunterrichtes schon in der siebten Klassenstufe gemacht“, berichtet Lehrerin Anett Weise. „Doch unter anderem wegen Unterrichtsausfall war es uns erst jetzt möglich“, ergänzt ihre Kollegin Petra Körner.

Das Warten hatte sich für die Schüler jedoch offensichtlich gelohnt, denn sie konnten selbst die Arbeitsgeräte der Einsatzkräfte ausprobieren, während ihnen die physikalische Grundlage der Geräte erklärt wurde. So probierte sich Dennis Köcher am hydraulischen Spreizer aus und hob damit spielend einen ein Tonnen schweren Schlauchanhänger hoch. Am Beispiel der Seilwinde des Hilfeleistungsfahrzeug erklärte Stadtbrandmeister Ronny Schuberth das Prinzip des Flaschenzuges und die damit verbundene Halbierung der Last bei Verdoppelung der zu ziehenden Strecke.

Maik Elschner (links) erklärt Dennis Köcher die Funktion des Spreizers. Foto: Oliver Nowak

Wie stark Luft sein kann, probierten die Schüler am Einsatzleitwagen der Wehr aus. Denn ein mit Pressluft gefülltes Hebekissen konnte den Bully in Sekundenschnelle anheben. „Dabei arbeiten wir hier nur mit einem Druck von 0,2 Bar. Um einen Lastwagen anzuheben brauchen wird etwa vier Bar Luftdruck“, erklärte Gerätewart Frank Reißig an der Pneumatik-Station. Dass ein eingedrücktes Auto mit deutlich mehr Druck hydraulisch auseinandergedrückt wird, erläuterte Maik Elschner unter anderem am Rettungszylinder. „Wenn wir einen Fahrzeugrahmen auseinanderdrücken, arbeiten wir mit 630 Bar“, erklärte er. Im Hof hinter dem Gerätehaus stellte Wehrleiter Simon Wetzel die Elektrik des neuen Rüstwagens vor und erklärte, wie wichtig die Stromaggregate im Einsatz sind. Eine Führung durch das Gerätehaus und seine Abteilungen übernahm Jürgen Hildebrandt. Dabei stellte er unter anderem die Atemschutzgerätewartung und die Schlauchwerkstatt seinen jungen Besuchern vor.