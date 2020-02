Schleiz plant Radwegfest auf längster Partymeile der Stadt

Zur Eröffnung des neuen Radweges vom Ortsteil Gräfenwarth zum Ankerort nahe der Bleilochsperrmauer plant die Stadtverwaltung ein Radwegfest auf der längste Partymeile der Stadt. Diese wird wie der inzwischen fertiggestellte Weg 2,5 Kilometer lang sein.

Wie Stadtmarketing-Amtsleiter Mirko Ellrich am Donnerstagabend zum vierten Tourismusstammtisch in der Stadtinformation „Alte Münze“ sagte, ist das Radwegfest für den 10. Mai geplant. Hier werde es auch eine öffentliche E-Bike-Ladestation geben. Im zweiten Bauabschnitt soll der Radweg bis an die Sperrmauer verlängert werden, langfristig über die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Thüringer Meer um die gesamte Bleilochtalsperre gebaut werden.

Neben den privaten Ferienhaus-Investitionen der Familie Vogler sind in den nächsten fünf Jahren auch zahlreiche öffentliche Vorhaben im Ankerort Sperrmauer geplant. Dazu gehört der Bau eines Parkplatzes, eines Infobereiches und einer barrierefreien Anlegestelle für die Stauseeschifffahrt. Langfristig sei auch ein Wanderweg geplant. Ein weiteres touristisches Vorhaben sei der Bau von Caravan-Stellplätzen am Schleizer Dreieck, das im Jahr 2023 sein hundertjähriges Bestehen feiern wird. Mirko Ellrich wies die Betreiber von Unterkünften darauf hin, dass sie ihre Angebote auf der Internetseite der Betreibergesellschaft schleizer-dreieck.de verlinken lassen können, was er vermittle.

Die Stadt Schleiz lässt ein neues Corporate Design erstellen, das alle touristischen Anbieter zwecks eines einheitlichen Erscheinungsbildes auf Flyern, Prospekten und Briefkopfbögen verwenden sollten.

Janina Agatha von der Stadtinformation „Alte Münze“ sagte, dass sich im vergangenen Jahr 7200 Besucher in dem Haus am Neumarkt informierten, darunter auch eine Familie Schleizer aus den USA. In einem im ersten Halbjahr errichteten Regional-Regal werden Schleizer Produkte wie Spirituosen und Seife, aber auch Turnbeutel und Postkarten angeboten. In diesem Jahr soll dank neuer Möbel, Computer und Beleuchtungstechnik die Stadtinformation neu gestaltet werden. Auch werde die Zertifizierung zum „roten i“ angestrebt, so Janina Agatha.