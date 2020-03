„Tag der offenen Tür“ ist am 6. März zwischen 16.30 und 19.30 Uhr in der Schleizer Goetheschule. Die Mitglieder der Schülervertretung - Antonia Richter, Larissa Denzler, Meren Kruse und Felix Jacob (von links) - laden schon heute recht herzlich dazu ein.

Schleiz. Zwischen 16.30 und 19.30 Uhr ist am 6. März hier jede Menge los. Erlös dieses Nachmittages geht an die Partnerschule von „Goethes“ in Uganda.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schleizer Goetheschule öffnet am Freitag ihre Türen

Die Staatliche Regelschule „Johann Wolfgang von Goethe“ in Schleiz lädt am Freitag, den 6. März in der Zeit zwischen 16.30 und 19.30 Uhr zu ihrem alljährlichen „Tag der offenen Tür“ ein. Moderne Schule faktisch hautnah kann man hier an diesem Nachmittag erleben - die Fäden der Organisation laufen bei den Mitglieder der Schülervertretung zusammen.

Im Gespräch betonten Felix Jacob, Larissa Denzler, Antonia Richter und Meren Kruse vor wenigen Tagen, dass sich jede Klasse in dessen Gestaltung einbringt. Beispielsweise möchte man den Besuchern ganz konkrete Unterrichtsinhalte vorstellen, die Klasse „9a“ zeichnet dabei für Deutsch und die „9b“ für Biologie verantwortlich. „Zu sehen gibt es auch unser Video zu Romeo und Julia von Shakespeare“, wurde vorab schon mal neugierig gemacht.

Prägend für die Regelschule in der Kreisstadt ist zudem der Einsatz von iPads beim Lernen, auch dazu soll es im Raum 008 Informationen für Interessierte aus erster Hand geben. Vorstellen wird sich der Förderverein und in der Turnhalle soll es viel Bewegung geben - angekündigt hier ist eine Nonsensolympiade.

Ansprechen wollen „Goethes“ mit ihren Angeboten ein möglichst breites Publikum aus Schleiz und der Umgebung. Kommen kann also jeder - angefangen von interessierten Grundschülern samt deren Eltern bis hin zu den „Ehemaligen“.

Und da Schulhaus vom Keller bis zum Boden erkunden bekanntlich hungrig macht, haben sich die Organisatoren auch kulinarisch so einiges einfallen lassen. Es gibt unter anderem Roster und Rostbrätel, Crepes, Hotdogs sowie alkoholfreie Cocktails. Der Erlös dieser Aktion geht über die Organisation „GlobalSocial“ an die Partnerschule der Schleizer in Uganda, zu der man seit vergangenem Jahr Kontakt hat.

Insgesamt 390 Mädchen und Jungen lernen hier derzeit in 17 Klassen. Zum Team der Pädagogen um Schulleiter Toralf Hieb zählen aktuell 22 Kollegen.

Tag der offenen Tür, Goetheschule Schleiz, 6. März von 16.30 bis 19.30 Uhr