Selbsthilfetreff zum Thema Tinnitus in Hof

Schleiz/Blankenstein. Seit Betroffene vor zehn Jahren ihre Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen haben, finden Treffen abwechselnd im Raum Schleiz, Plauen und Blankenstein statt.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Tinnitus-Selbsthilfegruppe „Saale-Vogtland“ wird der Tinnitus-Stammtisch am Samstag, 11. November, erstmals im Café der Diakonie in der Sophienstraße 18A in Hof veranstaltet. Los geht es um 11 Uhr.

Seit im Herbst 2013 Tinnitus-Betroffene aus dem Dreiländereck Thüringen-Sachsen-Franken mit Unterstützung der Deutschen Tinnitus-Liga und fachlicher Hilfe des Tinnitus-Zentrums in Jena ihre Selbsthilfegruppe ins Leben riefen, finden ihre regelmäßigen Treffen abwechselnd im Raum Schleiz, Plauen und Blankenstein statt.

Unter der Leitung der beiden selbst betroffenen und ausgebildeten Gruppensprecher Harry Apitz und Peter Vucic ist die Selbsthilfearbeit für Menschen da, die sich oft mit ihrem „blinden Passagier im Ohr“ allein gelassen fühlen. Doch um sich damit zu arrangieren und dauerhaft mit Folgen wie innerer Unruhe, Schlaf- und Konzentrations-Störungen sowie Defiziten beim Sprachverständnis zu leben, ohne sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurückzuziehen, hilft ein Kreis ebenfalls Betroffener, die mit Erfahrungen, Rat und Tat zur Seite stehen, ungemein, wie es in einer Mitteilung der Selbsthilfegruppe heißt.