Schleiz. Der Schleizer Manuel Metzner will zehn neue Wohnungen in der Innenstadt bauen.

Sozialer Wohnungsbau an der Agnesstraße in Schleiz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sozialer Wohnungsbau an der Agnesstraße in Schleiz

Die Bauarbeiten an den Häusern von Manuel Metzner an der Agnesstraße stehen seit Spätsommer still. Seit Montag wird dort gearbeitet und Stück für Stück ein neues Konzept umgesetzt, das vom Freistaat Thüringen großzügig im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus gefördert wird.

„Ursprünglich haben wir eine standardmäßige Sanierung und Vermietung der Häuser an der Agnesstraße 4 und 6 vorgesehen. Jetzt machen wir aber etwas richtig Schickes daraus“, sagt Eigentümer Manuel Metzner. Im Oktober hat der Schleizer Unternehmer einen Förderantrag im Bereich des Sozialen Wohnungsbaus beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft gestellt. Am Freitag erhielt er den Endbescheid zur Förderung seines Vorhabens. Geplant ist der Bau von zehn Wohnungen mit Größen von 30 bis 90 Quadratmetern. Es sollen Wohnungen mit einem, zwei, drei, vier und fünf Zimmern entstehen. „Ich freu mich, dass ich bei meinem Vorhaben so gut von der Thüringer Aufbaubank betreut wurde, sie hat mir quasi alle Steine aus dem Weg geräumt und auch die Zusammenarbeit mit dem Landesverwaltungsamt hat gut funktioniert“, sagt Metzner. Von der Thüringer Aufbaubank bekommt er für das Bauvorhaben ein zinsfreies Darlehen von 1,4 Millionen Euro über 20 Jahre. 30 Prozent, demnach 420.000 Euro, werden ihm durch den Freistaat erlassen. 300.000 Euro bringt Manuel Metzner als Eigenkapital in das 1,7 Millionen Euro umfassende Projekt. Das alte Gebäude in dem die Dresdener Bank untergebracht war (links) wird komplett abgerissen. Das Haus an der Agnesstraße 4 wird grundlegend saniert und barrierefrei gestaltet. Foto: Manuel Metzner „Heute haben wir begonnen, den Anbau hinter der alten Bäckerei, der Agnesstraße 6, abzureißen“, sagte Manuel Metzner am Montag in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Das Haus, in dem früher die Dresdener Bank war, an der Agnesstraße 4, wird komplett abgerissen. „Wir bauen das Haus mit Brettsperrholz-Elementen wieder auf“, erzählt der Unternehmer. Im September soll dann der Rohbau des neuen Hauses innerhalb von fünf Tagen durch die Fertigbauelemente neu aufgestellt sein. Dafür wird dann die Agnesstraße für fünf Tage voll gesperrt werden. Ein Abschluss aller Bauarbeiten sieht Manuel Metzner im Sommer 2021. Wahrscheinlich ab kommender Woche werde die Agnesstraße für die Abrissarbeiten an den Häusern einseitig gesperrt. „Die Förderung habe ich erhalten, weil ich mich für bestimmte Dinge verpflichtet habe“, sagt Manuel Metzner. So zum Beispiel für einen günstigen Mietpreis. Pro Quadratmeter Wohnraum darf er nur 5,20 Euro für die Wohnungen verlangen. Zudem ist eine Mieterhöhung nur alle fünf Jahre und bis maximal fünf Prozent möglich. Damit soll die Mietpreisbremse gestärkt werden. Die Vereinbarung gilt für 20 Jahre. In diesen 20 Jahren müssen die beiden Häuser weiterhin im Privatbesitz von Manuel Metzner bleiben. Zudem baut der Unternehmer alle Wohnungen barrierefrei. Aufzüge und Treppenlifte sind geplant. Von den zehn Wohnungen erhalten neun eine Terrasse oder einen Balkon. Allerdings kann nicht jeder in die neu entstehenden Wohnungen einziehen. Da es sich um Wohnungen aus dem Sozialen Wohnungsbau handelt, ist je nach Größe der Wohnung und Anzahl der dort lebenden Menschen das Jahreshaushaltseinkommen zu beachten. Für einen Ein-Personen-Haushalt wird nur eine Wohnung bis zu 40 Quadratmetern bei einem maximalen Einkommen von 20.640 Euro gestattet. Für einen Zwei-Personen-Haushalt sind es bis zu 60 Quadratmeter bei bis zu 31.104 Euro Jahreshaushaltseinkommen. Eine vierköpfige Familie kann bis zu 90 Quadratmeter Wohnfläche bei einem maximalen Jahreshaushaltseinkommen von 48.384 Euro erhalten. Zur Berechnung der Jahreshaushaltseinkommen ist zu beachten, dass verschiedene Frei- und Abzugsbeträge zum Ansatz kommen können. Diese sind im Thüringer Wohnraumfördergesetz geregelt. So sind zum Beispiel Freibeträge bei Menschen mit Handicap, jungen Ehen oder Kindern beim Jahreshaushaltseinkommen abzuziehen.