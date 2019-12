Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Uwe Lange glaubt: Ganze Region hat was davon

Ehrgeizig ist es schon, das Ziel, das sich die Mitglieder des Fördervereins Wisentatalbahn da gesetzt haben. Mit der Streckenklasse „B“ wäre aber die Distanz Schönberg - Schleiz auch für schwerere Loks mit längeren Wagenzügen wieder machbar. Denn wirtschaftlich sind die derzeit nur möglichen Absagen an interessierte Reiseveranstalter, faktisch „Nullnummern“ für den Verein und die Region. Und das soll sich ändern, ja, Karl Hermann Schorn sprach sogar von Bedarf für Güterverkehr. Heißt: Es würde Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert. Und dieses Argument ist ja mit Blick auf die allgegenwärtige Klimaschutzdiskussion auch nicht von der Hand zu weisen.

Klappt es mit der „B“, hätte also die komplette Region bis hinüber zum „Thüringer Meer“ und weiter etwas davon. Schleiz-West oder von mir aus der Hauptbahnhof wären so etwas wie die Basis, von wo aus Touristen die Gegend erkunden könnten. Die Möglichkeit, dass Shuttelbusse der Kombus Gesellschaft deren Transport übernehmen, wurde ja in der Vergangenheit bereits praktiziert. Touristen müssen aber auch Essen, gehen vielleicht Einkaufen und wenn es ihnen gefallen hat (auch wenn nicht), erzählen sie weiter, wo sie waren. Deshalb hoffe ich, dass der offene Brief auf jede Menge Resonanz stößt und es Hilfe gibt.