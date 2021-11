Altenburg: Die Unermüdlichen geehrt

Stellvertretend für alle Ausgezeichneten in diesem Jahr überreichte Landrat Uwe Melzer die Goldene Ehrennadel an Christian Simon vom Kegelsportverein Rositz.

Altenburg. Goldene Ehrennadel sind an Engagierte aus dem Altenburger Land verliehen worden.

Sie engagieren sich in der Feuerwehr, im Sportverein oder in der Kleingartenanlage, unterstützen und bereichern das Leben in der Gemeinde: Ehrenamtlich Aktive, die all das gerne tun, freiwillig und unentgeltlich. Um ihnen zu danken, gibt es im Altenburger Land seit fast zwei Jahrzehnten die Festveranstaltung zur Verleihung der Goldenen Ehrennadel. Dieses Jahr Ende Oktober im Kulturhof Kosma geplant, musste die Veranstaltungen bedingt durch die hohen Coronainfektionszahlen leider abgesagt werden, so wie auch schon im vergangenen Jahr.

Auf Ehrung nicht verzichten müssen

Auf ihre Ehrung aber mussten die verdienten Bürger nicht verzichten. Landrat Uwe Melzer (CDU) schickte ihnen die Goldene Ehrennadel, eine Ehrenurkunde und ein Präsent auf dem Postweg nach Hause.Mit der „Goldenen Ehrennadel“ wurden in diesem Jahr ausgezeichnet:

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jens Looke, SV Eintracht Ponitz: Er ist ein langjähriges Mitglied im Sportverein SV Eintracht Ponitz, im Vorstand des Vereins tätig und vor allem in der Abteilung Fußball sehr aktiv. Engagiert, ruhig und besonnen sorgt er dafür, dass der Spiel- und Trainingsbetrieb reibungslos abläuft.

Er kümmert sich seit Jahren professionell um sämtliche organisatorischen Abstimmungen mit Spielern und Betreuern, anderen Vereinen, Sponsoren und der Gemeinde als Platz- und Gebäudeeigentümer. Damit hält er den Mannschaften, insbesondere dem Nachwuchs, den Rücken frei, damit sich diese auf die Ausübung ihres Sports konzentrieren können.

Jens Looke engagiert sich darüber hinaus im Kreissportbund im Ligabetrieb.

Maik Kunze, FSV Lucka 1910: Er ist seit 1995 Mitglied im FSV Lucka 1910. Er war als Spieler in der ersten und zweiten Männermannschaft aktiv und schließlich gegen Ende seiner aktiven Spielzeit sogar auch noch als Betreuer und Co-Trainer der ersten Männermannschaft sowie als Trainer für die zweite Männermannschaft. Aktuell spielt Maik Kunze für die Alten Herren und hat im Verein die Aufgabe des Greenkeepers inne.

Bei jedem Wetter kümmert er sich akribisch darum, das Spielfeld in bestem Zustand zu halten.

Gerd Kießhauer, TSV 1896 Wildenbörten: Mitglied im TSV 1896 Wildenbörten ist Gerd Kießhauer bereits seit 1972. Seit 1995 arbeitet er als Vereinsvorsitzender. Seinem Engagement und stetigem Werben ist es zu verdanken, dass der Verein heute 111 Mitglieder hat – von Kindern im Grundschulalter bis hin zu den Senioren.

Gerd Kießhauer selbst war lange Zeit wettbewerbsmäßiger Volleyballspieler und schafft es heute immer wieder, um sich herum Mitspieler zum Volleyball auf Freizeitniveau freitags in der Sporthalle Wildenbörten zu versammeln. Besondere Erwähnung verdient sein unermüdliches Engagement bei der Organisation und Durchführung sportlicher und gesellschaftlicher Veranstaltungen, wie dem jährlichen „Äppelball“ und den jährlichen Dorf- und Kinderfesten. Sehr am Herzen liegt ihm zudem die Erhaltung und Modernisierung der Sportanlagen in Wildenbörten – so mancher Arbeitseinsatz wurde von ihm initiiert.

Steffen Riese, Kampfsportverein Altenburg: Karate und Kickboxen sind seine Welt – seit über 30 Jahren hat Steffen Riese Erfahrungen im Kampfsport. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Kampfsportvereins Altenburg und trainiert dort Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Kickboxen. Steffen Riese hat den Verein 2014 mitgegründet und ein Jahr später die Abteilungen Boxen und Kickboxen aus der Taufe gehoben. Heute trainiert er seine rund 50 Schützlinge viermal wöchentlich, ist anerkannt, geschätzt und beliebt im Verein.

Christian Simon, Kegelsportverein Rositz: „Das wird schon. Ich bin ja da“ – Worte, die die Rositzer Kegler von ihrem Christian Simon regelmäßig hören, wenn es mal wieder etwas in die richtigen Bahnen zu lenken gilt.

Simon ist Mitgründer und Vorstandsvorsitzender des Kegelsportvereines Rositz. Neben Kegelfesten organisiert er vereinsinterne Meisterschaften, Freundschaftsspiele, Weihnachtsfeiern und Trainingslager. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen, er plant, organisiert und sorgt für die Weiterentwicklung des Vereins. Und: Er hat immer gute Ideen. Zuletzt setzte er alle Hebel in Bewegung, eine Kegelweltmeisterschaft ins Altenburger Land zu holen. Das entsprechende Bewerbungsvideo und die Präsentation vor dem Weltverband des Kegelsports in Berlin trugen maßgeblich seine Handschrift.

Seit wenigen Wochen steht fest: Die Kegel-WM wird im Jahr 2027 in Altenburg ausgerichtet – nicht zuletzt dank Christian Simons Tatandrang.

Janko Jeßnitzer, SV Lokomotive Altenburg: Er ist seit nunmehr 38 Jahren Mitglied im SV Lokomotive Altenburg und ganz besonders dem Tischtennis verbunden. Er selbst spielt auch heute noch aktiv und ist außerdem Schwimmer. Abseits der Tischtennisplatte und des Schwimmbeckens engagiert er sich im Vorstand des Vereins, organisiert Veranstaltungen sportartübergreifend, um vor allem Kinder zum Sport zu animieren. So entwickelte er unter anderem den jährlichen Kindersporttag, bei dem sich Kinder und ihre Eltern, auch ohne dass sie Vereinsmitglied sind, bei verschiedenen sportlichen Aktivitäten ausprobieren können.

Janko Jeßnitzer ist höchst engagiert, zuverlässig und bei allem, was er tut, mit vollem Herzen dabei.

wird fortgesetzt